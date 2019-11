Neuruppin

Erst am Dienstag war sie wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden – am Mittwoch saß eine offenbar unbelehrbare 31-jährige Frauerneut am Steuer.

In einem VW auf dem Autohof-Gelände

Zunächst wurde sie gegen 11.30 Uhr in einem VW auf dem Gelände des Autohofes an der B 167 bei Bechlin gesehen. Ein Zeuge rief die Polizei und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein auf und konfiszierten den Autoschlüssel.

Erneute Strafanzeige wirkte nicht lange

Doch lange wirkte das bei der 31-Jährigen nicht. Um 18.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass die Frau nun mit einem Ford in der Junckerstraße in Neuruppin unterwegs sei. Beamte des Autobahnpolizeireviers Walsleben trafen sie neben dem Wagen an. Die 31-Jährige stritt ab, gefahren zu sein. Es wurde wiederum ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Notorische Verkehrssünderin

Seit 2010 fiel die Frau immer wieder wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Dafür hat sie bereits im Gefängnis gesessen. Bereits 2013 stand sie vor dem Zehdenicker Amtsgericht wegen zwölf ähnlicher Delikte. Da kam sie mit einer Bewährungsstrafe davon. Vom Amtsgericht Parchim war sie schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Auch das hatte offensichtlich keine nachhaltige Wirkung. Als sie im März 2014 nach einer Berufungsverhandlung aus dem Landgericht Neuruppin kam, setzte sie sich schnurstracks wieder ans Steuer.

Von MAZonline