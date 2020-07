Neuruppin

Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in Neuruppin ums Leben gekommen. Die Frau war von einem Auto erfasst worden, als sie im Bereich der Einmündung Bruno-Salvat-Straße auf einem Fußgängerüberweg die Heinrich-Rau Straße überquerte, teilte die Polizei mit. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 13.20 Uhr.

Die Polizei stellte den Seat eines 50-jährigen Fahrers sicher. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam ein Gutachter zum Einsatz.

Von MAZonline