Das dürfte die Alternative für Deutschland (AfD) schmerzen: Der Neuruppiner Georg Kamrath (33) hat nicht nur seinen Sitz im Vorstand des Kreisverbandes niedergelegt, sondern auch die Partei verlassen.

Damit ist die AfD-Fraktion in der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung Geschichte. Denn obwohl die AfD bei der Kommunalwahl im Mai 2019 gleich im ersten Anlauf vier Sitze errungen hatte, konnten nur zwei besetzt werden, weil nicht mehr Kandidaten für die umstrittene Partei in Neuruppin kandidiert hatten.

Mit dem Parteiaustritt von Kamrath verliert die AfD zudem eines ihrer bisher sechs Mandate im Kreistag.

Kamrath will als Fraktionsloser weiter Politik machen

Georg Kamrath hatte vor gut einem Jahr mit 2762 Stimmen die mit Abstand meisten Wahlkreuze der 30 gewählten Neuruppiner Stadtverordneten auf sich vereinen können. Weil jedoch in der Fontanestadt eine Fraktion aus mindestens zwei Personen bestehen muss, hat der Neuruppiner, der im sächsischen Großenhain geboren wurde und schon seit seiner Kindheit in der Fontanestadt lebt, am Wochenende die Neuruppiner AfD-Fraktion aufgelöst. Kamrath will nun als Fraktionsloser sowohl in der Stadtverordnetenversammlung als auch im Kreistag weitermachen.

„Ich bin an Realpolitik interessiert“, sagte Kamrath am Montag der MAZ. Das sei jedoch bei einem größeren Teil der AfD-Mitglieder offenbar nicht so gut angekommen, so Kamrath, der verheiratet ist und eine 15 Monate alte Tochter hat.

Ärger über AfD-Mann, der Zutrittsverbot missachtete

Besonders geärgert hat den Neuruppiner, der zwölf Jahre bei der Bundeswehr Soldat war, dass der AfD-Mann Klaus Baumdick aus Buskow nach Ausbruch der Corona-Pandemie auch in der Region Ende März die Zutrittsverbote für Besucher der Ruppiner Kliniken missachtet und einfach das Krankenhausgelände betreten hat.

Daraufhin hätten mehrere Menschen die Zusammenarbeit mit ihm eingestellt, was seine kommunalpolitische Arbeit behindert habe, sagte Kamrath. Er sieht den Schwerpunkt seiner Arbeit als Abgeordneter auch als Fraktionsloser im sozialen Bereich sowie in den Bereichen Ordnung und Sicherheit. Ob und welcher Fraktion er sich anschließen wird, das ist derzeit offen. „Mich hat noch keiner direkt angesprochen“, so Georg Kamrath.

Gibt es bald eine neue Fraktion?

Indes gehen CDU, SPD und Linke in Neuruppin davon aus, dass sich der einstige AfD-Mann mit Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) zusammentun und eine Fraktion bilden wird. Wittkopf ist derzeit ebenfalls Einzelkämpfer. SPD-Fraktionschef Nico Ruhle schloss aus, dass Kamrath bei den Sozialdemokraten eine neue politische Heimat findet. „Das wäre unseren Wählern und unseren Mitgliedern schwer zu erklären.“ „Wir machen nichts mit der AfD“, betonten auch CDU-Mann Sebastian Steineke und Ronny Kretschmer von den Linken.

Von Andreas Vogel