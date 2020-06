Neuruppin

Es ist ein einzigartiges Naturschauspiel: Obwohl die Agave bis zu 100 Jahre alt werden kann, blüht sie nur ein einziges Mal in ihrem langen Leben. Dann schält sich aus der Pflanze eine Blüte, die hoch in den Himmel wächst.

Ein Anblick, der nicht nur in Mexiko und den Karibikinseln zu bewundern ist, sondern in diesen Tagen auch mitten in Neuruppin. In einem Garten in der Nähe des Neuruppiner Stadtparks steht sie: die Agave von Burkhard Haase.

Über vier Meter streckt sie sich derzeit in den Himmel. Umgeben von blühenden Kakteen scheint sie sich in der Morgensonne pudelwohl zu fühlen.

Agave ist vier Meter hoch und 46 Jahre alt

Beim Ortsbesuch braucht Burkhard Haase Leiter und Zollstock, um die Länge der Agave zu messen. Doch selbst das reicht kaum aus – zu hoch ist der Blütenstand mittlerweile.

Dass die Pflanze, die eigentlich in südlicheren Breitengraden wächst, es überhaupt zur Blüte geschafft hat, verdankt sie Burkhard Haase. Vor 46 Jahren zog er das kleine Pflänzchen, das ihn nun um mehrere Meter überragt.

Burkhard Haase mit seiner 46 Jahre alten Agave. Quelle: Johanna Apel

„Vielleicht schafft sie auch noch die fünf Meter“, so der Neuruppiner. Bis zum Herbst soll die Agave filibaris alba, so ihr botanischer Name, noch blühen. Burkhard Haase kennt sich aus: Gekonnt erklärt er jedes Detail über die Pflanze.

Zahlreiche Kakteen in Neuruppiner Garten

Doch dieser Sommer wird wohl ihr letzter sein: „Wenn sie abgeblüht ist, ist es wohl erledigt“, sagt Burkhard Haase. Denn auf die Blüte der Agave folgt ihr Tod – das einzigartige Blütenschauspiel ist der letzte Akt der prachtvollen Pflanze.

Doch Burkhard Haase wird nicht sentimental: Zu viele andere Pflanzen gilt es weiterhin zu pflegen. Schließlich verdankt er seinem grünen Daumen auch zahlreiche blühende Kakteen, die derzeit in allen Farben um die Wette strahlen. „Zu Spitzenzeiten hatte ich 5000 Kakteen“, erzählt der 67-Jährige. Auch Palmen haben es in seiner Obhut schon zu stattlichen Größen geschafft. Sein Geheimnis?

Unterschiedliche Bedürfnisse der Pflanzen

Burkhard Haase ist bescheiden: „Man muss das Hobby einfach lieben. Und sich belesen, sodass man davon etwas versteht.“ Ein Kaktus habe ganz andere Bedürfnisse etwa als eine Rose. „Man sieht eben, ob eine Pflanze sich wohlfühlt oder nicht“, sagt er.

Farbenspiel: Auch Burkhard Haases Kakteen stehen derzeit in voller Blüte. Quelle: Johanna Apel

Die Pflanzen in seinem Garten scheinen sich jedenfalls wohlzufühlen. Neben den Exoten gedeihen hier auch Rosen in allen Farben und Größen, duftende Erdbeeren und frischer Salat. „Ich mache das jetzt seit 50 Jahren“, erzählt Burkhard Haase. Dabei fing alles mit einem Kaktus an.

Haase lebte damals in Teterow, als ein befreundeter Kakteenzüchter ihn einen Kaktus mitgab. Die stachlige Pflanze gedieh, aus einem Kaktus wurden viele und irgendwann stand der ganze Hof voll mit Pflanzen.

46 Jahre bis zur einmaligen Blüte

Burkhard Haase, der mittlerweile in Kyritz lebte, fand immer mehr Freude an den exotischen Pflanzen. „Als ich das erste Mal eine Agave gesehen habe, dachte ich, das ist das Richtige für mich.“

Und 46 Jahre später steht Burkhard Haase in seinem Garten und beobachtet das einmalige Naturschauspiel. „Ich habe es geschafft, sie zur Blüte zu bringen“, sagt er.

Auch den Umzug nach Neuruppin hat die Agave gemeistert – seit fünf Jahren lebt Burkhard Haase nun mit seiner Lebensgefährtin in der Fontanestadt.

Große Artenvielfalt in Neuruppin

Zwar musste er sich von einigen Kakteen trennen, aber die übrig gebliebenen zeigen nun dankend ihre bunten Blüten. „Der Vorteil bei Kakteen ist, dass man auch mal in den Urlaub fahren kann“, sagt Burkhard Haase lachend. Vor zwei Jahren zog es die beiden auf eine Schiffsreise nach Mexiko und in die Karibik. „Da habe ich vor Ort die Kakteen in Yucatan gesehen“, sagt er.

Der Neuruppiner Hobby-Botaniker Burkhard Haase inmitten seiner Rosen. Quelle: Johanna Apel

Doch auch im heimischen Garten lässt es sich herrlich Urlaub machen. Denn wer einmal Burkhard Haases Reich betreten hat, der weiß: Um eine große Artenvielfalt und ein einzigartiges Naturschauspiel zu bestaunen, muss man gar nicht in die Ferne fahren.

Von Johanna Apel