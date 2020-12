Neuruppin

Die Mark verliert eines der prägendsten und schönsten Elemente ihrer Landschaft: die Alleen. Noch ist Brandenburg das Land in Deutschland mit den meisten Alleen. Doch sie schrumpfen seit Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht.

In ganz Brandenburg sind die Alleen in den vergangenen 15 Jahren um mehr als ein Viertel geschrumpft. Demnach stehen derzeit auf rund 1740 Kilometern Alleebäume entlang von Bundes- und Landesstraßen. 2006 waren es noch 2344 Kilometer.

Oft werden Bäume, die entlang der großen Straßen gefällt werden, nicht wieder nachgepflanzt. Und das, obwohl sich die Landesregierung schon vor etlichen Jahren dazu verpflichtet hatte. 2007 hat Brandenburg eine Konzeption erarbeitet, um die märkischen Alleen zu retten. Doch an deren Vorgaben hat sich das Land in den vergangenen 13 Jahren nur selten gehalten. In den meisten Jahren wurden weniger Bäume nachgepflanzt, als verloren gingen.

Ein Grund: Das Nachpflanzen wird immer schwieriger. Viele der alten Baumreihen stehen dicht neben der Fahrbahn. Um die Zahl der schweren und oft tödlichen Unfälle mit Bäumen zu verringern, wurde schon vor Jahren festgelegt, dass neue Alleebäume einen Mindestabstand von 4,50 Metern zur Straße haben müssen.

Oft fehlt der Platz, um neue Bäume zu pflanzen

Doch oft erstreckt sich schon wenige Meter neben der Fahrbahn ein Acker. Viele Straßen haben gar keinen so breiten Streifen links und rechts, dass dort neue Alleebäume Platz hätten. Und immer weniger Ackerbesitzer seien bereit, Flächen für das Anpflanzen einer Allee zur Verfügung zu stellen, heißt es vom Land.

„Wir können die Erfahrung teilweise bestätigen“, sagt Karin Schönemann von der Naturschutzbehörde des Kreises Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin. Derzeit pflanzt der Kreis noch auf seinen eigenen Flächen Bäume nach, wenn woanders welche gefällt werden. Doch der Platz reicht längst nicht aus, „was die Zahl der Neupflanzungen begrenzt“, sagt Karin Schönemann.

Bisher wurden an der Allee nach Nietwerder erst wenige Bäume gefällt, weil sie krank waren. Die Stadtverwaltung würde am liebsten alle alten Bäume fällen und neu pflanzen lassen, um den Charakter der Allee zu erhalten. Nur einzelne Bäume zu ersetzen, zerstöre den Eindruck einer geschlossenen Allee auf Dauer, argumentierte sie schon 2019. Quelle: Peter Geisler

2019 fielen in Ostprignitz-Ruppin 136 Bäume an Kreisstraßen aus unterschiedlichen Gründen der Säge zum Opfer, nur sechs wurden neu gepflanzt. In diesem Jahr ließ die Kreisverwaltung 97 Bäume fällen und immerhin 76 neu pflanzen.

„Wir würden uns deutlich mehr Baumnachwuchs wünschen“, sagt Karin Schönemann. „Denn die Überalterung der Baumbestände stellt ein großes Problem dar.“ Viele der großen Alleebäume sind inzwischen 100 oder 150 Jahre alt, manche noch älter.

Viele Alleen haben große Lücken und andere Schäden

Schon 2007 hatte das Land festgestellt, dass viele Alleen aufgrund des Alters und der Belastung durch den Verkehr gefährdet sind. Damals galt mehr als jeder vierte Alleebaum als stark gefährdet. Auf 661 der 2344 Kilometer Länge wiesen die Alleen laut Verkehrsministerium große Lücken auf und die noch stehenden Bäume galten als stark geschädigt.

In den märkischen Alleen stehen vor allem Spitzahorne, Linden, Eichen, eher selten auch Birken. In Ostprignitz-Ruppin gibt es laut Kreisverwaltung auf rund 480 Kilometern Alleen, zählt man alle Straßentypen von der Bundes- bis zur kleinen Gemeindestraße zusammen. „Fast die Hälfte der Alleen gilt als überaltert, ist mehr als 90 Jahre alt“, sagt Karin Schönemann von der Kreisverwaltung.

An Straßen sind alle Bäume großem Stress ausgesetzt: Abgase, Tausalz, Trockenheit. Der Stress und das zunehmende Alter der Bäume bedeuten immer großeren Aufwand für die Pflege. Besser: die Verkehrssicherung. Sie müssen stärker kontrolliert und öfter beschnitten werden, damit nicht vielleicht doch ein trockener Ast auf die Straße stürzt.

Neuruppin zahlte 825.000 Euro für die Baumpflege allein 2019

Alte Bäume sind schön – aber teuer. Das bekommt Neuruppin seit Jahren zu spüren. Die Fontanestadt ist geprägt von dem vielen alten Grün. Doch die Bäume werden auch zunehmend zur Last.

„Die Kosten für die Baumpflege betrugen 2019 zirka 825.000 Euro“, teilt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott auf Nachfrage mit. Und trotzdem gelingt es auch in der Fontanestadt seit Jahren nicht, so viele Bäume nachzupflanzen, wie verloren gehen. 143 wurden laut Stadtverwaltung im Jahr 2019 gefällt, 123 neu gepflanzt.

Die Baumwarte hatten schon 2019 gemahnt, dass aus den vorherigen Jahren schon 1200 Bäume fehlen, die dringend nachgepflanzt werden müssten. Geschätzte Kosten: rund 720.000 Euro inklusive der Pflege in den ersten Jahren. Dieses Geld gibt es bisher nicht.

Gleichzeitig stehen aber neue Fällungen an. Seit Jahren gibt es die Diskussion über die Zukunft der Allee nach Nietwerder. Die Stadt sieht kaum eine Alternative dazu, die Bäume dort nach und nach fällen zu lassen und durch neue zu ersetzen. Die Kreisverwaltung hat den Plan in dieser Form zwar untersagt. Ganz vom Tisch sind die Fällungen aber noch nicht.

