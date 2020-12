Neuruppin

Für Friedrich Drese vom Orgelmuseum im mecklenburgischen Malchow ist es auch eine ungewohnte Erfahrung, Wer immer vor den Tasten der kleinen Orgel in der Neuruppiner St.-Georg-Kapelle sitzt, bekommt kaum den Klang mit, den das Instrument an die Zuhörer weiter unten weitergibt. Die Konstruktion in dem Kirchlein an der Neuruppiner Straße des Friedens ist etwas eigen. Eigen, aber auch passend. Der Klang des Instrumentes füllt den kleinen Raum gut aus, ohne aufdringlich zu werden.

Acht Tage hat Orgelbauer Andreas Arnold aus Plau am See in Mecklenburg gebraucht, der St.-Georg-Kapelle ihre Orgel zurückzugeben. 13 Jahre lang war das Instrument in seiner Werkstatt sicher eingelagert. Jetzt ist sie zurück. Das Schlussstück in der Sanierung der Kapelle. Und auch das Schlussstück für den Förderverein, der sich jetzt auflöst. Seine Arbeit ist getan.

Eine richtige Einweihungsfeier für die Orgel kann es angesichts der Corona-Pandemie in den Tagen nicht geben. So war es eine bescheidene Runde, die sich am Montag zur Übergabe der Orgel in der Kapelle getroffen hat.

Almut und Karl-Heinz Götz

2007 hatte Andreas Arnold die gut hundert Jahre alte Orgel in der Georgkapelle ausgebaut. Damals sollte die Sanierung des mittelalterlichen Baus endlich starten, und dabei war die Orgel im Weg.

Das Instrument war in keinem guten Zustand, auch wenn von den Pfeifen bis auf sieben oder acht Stück noch alle vorhanden waren. „Der Holzwurm hatte sie sehr stark angegriffen“, erinnert sich Andreas Arnold. Ihm und seinen Kollegen war es in diesem Fall, besonders wichtig, so viele Originalteile wie möglich zu erhalten.

Die Orgel der Georgskapelle hat nur vier Register und ist damit eher bescheiden ausgestattet. „Aber sie ist ein Unikat“, sagt Karl-Heinz Götz vom Förderverein, der in mühsamer Arbeit das Geld für die Sanierung des Instruments bei Sponsoren und Unterstützern gesammelt hat: 30.500 Euro in einem Jahr.

Vereinschefin Christine Dabitz und Karl-Heinz Götz die Orgel am Montag übernommen und symbolisch an Bürgermeister Jens-Peter Golde weitergereicht. Der Stadt wird die Kapelle ab Januar gehören.

Errichtet wurde die Orgel 1916 von dem Neuruppiner Orgelbauer Carl Hoffmann (1862 –1948). Arnold hat alle Unterlagen und Archive durchsucht, die ihm zugänglich waren. „Aber viel weiß man über den Orgelbauer Hoffmann nicht“, muss er einräumen. Nach allem, was sich bisher ermitteln lässt, scheint die Orgel in der Georgskapelle die einzige zu sein, die er neu gebaut hat.

Die Orgel klingt wieder und zwar „delikat“, wie es Friedrich Drese durchaus zufrieden nennt. Gespielt werden kann das Instrument allerdings erst wieder, wenn die Corona-Schutzvorschriften Veranstaltungen wieder zulassen. Irgendwann 2021 hoffentlich.

Den Förderverein, der sich so viele Jahre um die Sanierung der Georgskapelle bemüht hatte, wird es dann nicht mehr geben. Zumindest nicht mehr in seiner bisherigen Form. Zum 1. Januar wird er sich auflösen, bestätigt seine bisherige Vorsitzende Christine Dabitz. Die Kapelle samt Orgel, die dem Verein bisher gehört hat, fällt in das Eigentum der Stadt Neuruppin.

Kirchenmusikerin Juliane Felsch-Grunow

Almut Götz hatte Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. „Aber es tut schon ein bisschen weh, sich zu verabschieden“, sagt die Medizinerin, die sich so viele Jahre gemeinsam mit ihrem Mann für das Kirchlein engagiert hat.

Mehr als eine halbe Million Euro hat der Verein für die Sanierung mühsam aufgebracht. „Das war fast so etwas wie unser Kind“, sagt Almut Götz. Aber auch Kinder werden irgendwann selbstständig.

