Was für eine Überraschung: Am Dienstag kann sich ab 14 Uhr auf dem Neuruppiner Schulplatz jedermann gegen die Coronaviren impfen lassen. Am Impfbus liegen 160 Dosen von Biontech/Pfizer sowie von Johnson und Johnson bereit. In vielen Arztpraxen war die Nachfrage am Montag, dem ersten Tag nach Wegfall der Impfpriorisierung, indes verhalten.