Neuruppin - Investor will Ferienwohnungen statt Hotel am Ruppiner See bauen

Die Neuruppiner Prima-Gruppe hat sich von ihren Plänen für ein Hotel am Ruppiner See verabschiedet. Stattdessen sollen dort 50 Ferienwohnungen entstehen. Das Restaurant in der Nähe wird gerade umgebaut und erweitert. Es soll im Sommer eröffnen.