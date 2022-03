Neuruppin: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Neuruppin

Wegen eines vermeintlichen Brandes wurde Neuruppins Feuerwehr am Dienstagmittag zu einem Einsatz zum neuen Mehrfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße gerufen. Gelöscht werden musste allerdings nicht. Vielmehr hatte angebranntes Essen die Warnmelder in einer Wohnung ausgelöst.

Neuruppiner Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen angerückt

Die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, lüfteten daraufhin die Wohnung gründlich. Laut der Neuruppiner Leitstelle gab es in diesem Jahr bereits mehr als 200 Einsätze der Neuruppiner Feuerwehr, darunter waren auch viele, um Schäden nach den Stürmen von Ende Januar und Mitte Februar zu beheben. Zudem hatte Montagmittag auf zirka 300 Quadratmeter Gestrüpp in der Eisenbahnstraße gebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

Von Andreas Vogel