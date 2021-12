Neuruppin

Ein Audi-Fahrer ist am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 24 in Richtung Hamburg an der Raststätte Walsleben mit 3,04 Promille am Steuer erwischt worden.

Beamte der Autobahnpolizei hatten den Mann aus dem Verkehr gezogen, nachdem besorgte andere Fahrer einen Audi gemeldet hatten, der zwischen Fehrbellin und Neuruppin Süd auffällig über die Autobahn schlingerte. An der Raststätte Prignitz Ost konnten die Beamten ihn einholen und stellten auch sofort fest, dass der 42-Jährige stark nach Alkohol roch.

Der Mann musste eine Kaution hinterlegen, weil er kein deutscher Staatsbürger ist. Anschließend wurde er aber nicht in die Freiheit entlassen, sondern musste auf Grund seines hohen Promillewertes die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Von MAZ-online