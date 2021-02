Neuruppin: Aufsichtsrat der Klinik-Holding in Sorge vor Corona-Welle

Neuruppin

Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie will die Pro-Klinik-Holding in Neuruppin ihr Sanierungsziel für das zuletzt defizitäre Neuruppiner Krankenhaus nicht aus den Augen verlieren – schon weil niemand wisse, wie dieses Jahr für die Ruppiner Kliniken ausgehen werde, sagt Ronny Kretschmer (45). Der Neuruppiner Landtags- und Kreistagsabgeordnete war Ende Januar zum neuen Chef des Aufsichtsrates der Klinik-Holding gewählt worden.

Der gelernte Krankenpfleger ist in Sorge, dass sich durch Mutationen womöglich eine dritte Corona-Welle aufbaut. „Viele Klinik-Beschäftigten sind schon jetzt völlig fertig und am Ende“, so Kretschmer. Denn in dieser Fülle das Leid und Sterben von Patienten, die sich infiziert haben, direkt zu erleben, das gehe an keinem Mitarbeiter spurlos vorbei, sagte der Chef des Aufsichtsrates, der selbst bis 2014 in den Ruppiner Kliniken gearbeitet hat.

Etwa 500 Corona-Patienten in Neuruppin behandelt

Im Neuruppiner Krankenhaus wurden in den vergangenen Monaten etwa 500 Corona-Patienten behandelt, die meisten in der zweiten Corona-Welle ab November. Mehr als 100 Covid-Patienten mussten auf Intensivstationen behandelt werden – und nicht jeder konnte gerettet werden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie starben bis zum Freitag in Ostprignitz-Ruppin 140 Patienten an dem neuartigen Virus.

In den Ruppiner Kliniken konnten nur deshalb so viele Corona-Patienten behandelt werden, weil dafür andere medizinische Versorgungsbereiche zurückgestellt und nicht lebensnotwendige Eingriffe verschoben wurden. Das habe zu einer hohen Überlastung des Personals und bei vielen Mitarbeiten zum Streichen von Urlaubstagen geführt, so Kretschmer.

Kretschmer: nur wenige Prüfungen auf Mutationen

Erst seit dieser Woche ist laut Kliniksprecherin Verena Clasen im Neuruppiner Krankenhaus begonnen worden, wieder mehr Stationen in den sogenannten „Normalbetrieb“ zurück zu führen. Das bedeutet, dass verschobene Operationen peu á peu nachgeholt werden.

Eine dritte Corona-Welle wird in Brandenburg möglicherweise erst verspätet bemerkt – denn laut Kretschmer sollen in der Mark derzeit gerade einmal fünf Prozent der positiven PCR-Tests durch spezielle Untersuchungen des Erbmaterials, sogenannte Sequenzierungen, auf Mutationen geprüft werden. In Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) werden indes seit Anfang Februar alle positiven PCR-Tests durch Sequenzierungen auf mögliche Mutationen untersucht, so der Aufsichtsrat.

Drastischer Anstieg bei Corona-Mutationen

Das Ergebnis: Vor einer Woche lag der Anteil der britischen Corona-Mutation in Düsseldorf schon bei fast 20 Prozent, inzwischen ist der Anteil auf mehr als 40 Prozent gestiegen.

„Das macht mir Angst, weil es zeigt, dass Mutationen erheblich ansteckender sind als das Corona-Virus“, so Kretschmer. Der Abgeordnete wünscht sich deshalb, dass in Brandenburg mehr positive PCR-Tests auf Mutationen untersucht werden.

Sorgen gibt es auch auf einer anderen Ebene. Denn durch die Pandemie gab es bei der psychiatrischen Abteilung in Neuruppin, die sonst bis zu 95 Prozent ausgelastet ist, hohe Einnahmeverluste – weil Patienten nicht behandelt werden durften.

Wegen Corona mehr Nachfragen für eine Behandlung

Diese Einnahmeverluste ließen sich innerhalb eines Jahres nicht ausgleichen, befürchtet Kretschmer. Dabei steige der Bedarf. Experten haben festgestellt, dass durch die psychischen Folgen der Pandemie allein bei Kindern und Jugendlichen die Nachfrage nach einer Behandlung um bis zu 20 Prozent gestiegen sei, so Kretschmer.

Das Neuruppiner Krankenhaus hatte die Jahre 2018 und 2019 jeweils mit Verlusten in Millionenhöhe abgeschlossen. Daraufhin war gemeinsam mit der Belegschaft ein Sanierungsplan ausgearbeitet worden. Wie die Kliniken das vergangene Jahr abgeschlossen haben, das ist noch offen.

Von Andreas Vogel