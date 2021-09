Karwe

Pommes, Soljanka oder Currywurst, deren Soße drei Stunden köcheln muss, bis sie schließlich ihr intensives Aroma hat. Die Klassiker der Biergarten-Küche waren auch in diesem Sommer beliebt. Zum Saisonende am vergangenen Sonntag gibt es kaum noch einen freien Platz im „Landhaus Kastanie“ in Karwe.

Im März hatten Susann Walk und Thomas Müller die ehemalige „Kastanie“ in Karwes Dorfmitte übernommen. Mehrere Jahre hatten die ehemaligen Betreiber nach einem Nachfolger, einem neuen Nutzer gesucht. Bis schließlich Walk und Müller ein Angebot machten – und damit an eine 135 Jahre alte Gasthaustradition anknüpften.

Biergarten unter alten Linden: Zum Saisonende war es im „Landhaus Kastanie“ noch ein Mal richtig voll. Quelle: Frauke Herweg

Die beiden Berliner Architekten, die seit vielen Jahren ihre Wochenenden in Lichtenberg verbringen, kennen die „Kastanie“ seit Langem. „Jeder hier im Dorf hat schon Mal ein Fest in der Kastanie gefeiert“, sagt Walk. Silberne Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Jubiläen – die „Kastanie“ gehört zum Gedächtnis des Dorfes. „Es wäre schade gewesen, wenn die Kastanie nicht mehr existiert hätte“, sagt Walk.

Anfang Mai hatten Walk und Müller den neu gestalteten Biergarten eröffnet – trotz zunächst strenger Corona-Auflagen. Ein Anfang, sagt Walk. „Einfach, um den Ort bekannt zu machen.“

Feiern in Karwe

Im Winter wollen sie den Saal mit seinen großen Rundbogenfenstern zu einem Veranstaltungsort umbauen. Konzerte, Lesungen, aber auch große Familienfeiern sollen dort künftig stattfinden können. „Biergarten im Sommer, Saalbetrieb im Winter“, so beschreibt Müller das neue Konzept des „Landhauses Kastanie“.

Dafür wollen die beiden neuen Betreiber den Saal komplett umgestalten. Die abgehängte Saaldecke aus den 50er-Jahren soll verschwinden und der große Raum so an Höhe gewinnen. Vorne am Eingang wird künftig eine Bar die Gäste empfangen.

Altes Schild am See-Ufer: Auch vom Ruppiner See aus können Gäste die „Kastanie“ besuchen. Quelle: Frauke Herweg

„Wir wollen die Kastanie zu einem Ort machen, zu dem wir selbst gerne gehen würden“, sagt Müller. Zwar keine deftige Eisbein-Küche mehr. Dafür aber ein Ort, an dem Gäste Kultur genießen oder feiern können.

Müller hofft, dass die ersten Konzerte schon im kommenden Jahr stattfinden können. Kammermusik, aber auch Jazz und Soul – der 61-Jährige würde gerne die Musik nach Karwe holen, die er auch selbst gerne hört. „Natürlich sind das auch Formate, die von der Lautstärke her passen.“

Festival „Alles Pedale“ stoppte in Karwe

Im September hatten bereits die Radler des Fahrradkulturfestivals „Alles Pedale“ einen Zwischenstopp im Biergarten der Kastanie eingelegt. Organisatorin Uta Bartsch kann sich vorstellen, künftig auch andere Veranstaltungen an der neuen Spielstätte unweit des Ruppiner Sees stattfinden zu lassen. Vieles sei in Saal und Garten möglich – Lounge-Konzerte ebenso wie Lesungen.

Die alten Betreiber hatten in der Kastanie auch Gästezimmer angeboten. Walk und Müller wollen den Winter auch nutzen, um die neun Zimmer in vier Ferienwohnungen umzubauen. Finanzielle Hilfen aus dem EU-Förderprogramm Leader sollen den Umbau von Saal und Zimmern möglich machen. Im Frühjahr hatte das Architektenpaar dafür eine Zusage bekommen.

Blick auf den Ruppiner See

Den Garten der Kastanie haben Walk und Müller bereits komplett umgestaltet. Die ehemals kleine Terrasse wich einer großen, lichten Fläche mit Bierbänken. Die neuen „Kastanie“-Betreiber legten Blühinseln an und ließen die Fichten fällen, die bisher den Blick auf den See versperrten. Die alten Biergarten-Linden blieben jedoch. „Ein Schatz“, sagt Walk. In der nächsten Saison wollen Walk und Müller auch Liegestühle aufstellen. „Damit man in Ruhe auf den See gucken kann.“

Von Frauke Herweg