Neuruppin

Die Fontanestadt sucht händeringend nach weiteren Flächen für den Wohnungsbau. Immer wieder wurde von Stadtverordneten in der Vergangenheit angemahnt, dass vor allem Grundstücke für Häuslebauer Mangelware sind. Und doch hat der Bauausschuss der Stadt jetzt ein Vorhaben abgelehnt, bei dem Wohnungen und Eigenheime parallel könnten.

Das geplante Baugebiet an den sogenannten Teichwiesen nahe der Neuruppiner Musikersiedlung war in den vergangenen Monaten heftig umstritten. Zuletzt schien sich die größte Kritik aber gelegt zu haben.

Vor mehr als zwei Jahren hatte Neuruppins Bauamt angekündigt, prüfen zu wollen, ob und wie rund um die Teichwiesen weitere Häuser entstehen könnten. Schnell formierte sich Widerstand von Anwohnern, die fürchteten, dass das Biotop mit Neubauten zugepflastert werden könnte.

Neuruppiner fürchten um das Biotop an den Teichwiesen

Die Stadtverordneten stimmten trotz des Protestes dafür, eine Bebaubarkeit zu prüfen. Jetzt liegt das Ergebnis einer ersten Untersuchung vor: Ein Großteil der Teichweisen ist ein wertvolles Biotop und für Neubauten Gericht geeignet. Lediglich auf drei Teilflächen sollen noch Häuser entstehen.

Neben dem Grundstück des Stadtservice an der Gentzstraße sehen die Pläne zwölf Parzellen für Einfamilien- oder Reihenhäuser vor. Zwischen dem Parkplatz des Real-Markts und der Bruno-Brockhoff-Straße könnten aus Sicht des Bauamtes drei Mehrfamilienhäuser mit zusammen maximal 24 Wohnungen entstehen, bis zu drei Geschosse hoch.

Zwei Viergeschosser mit zusammen 26 Wohnungen stellen sich die Planer zwischen dem Kreisel an der Wittstocker Allee und der Gentzstraße vor, wo bisher Bäume stehen.

Mehr Sozialwohnungen und niedrigere Häuser

Die Bürgerinitiative würde sich etwas niedrigere Häuser wünschen. Paul Schmudlach (Die Linke) hofft, dass auch Sozialwohnungen entstehen. Frank Borchert (Bündnisgrüne) stimmt zu und findet zudem Viergeschosser am Kreisel direkt am Stadteingang keine gute Idee. Doch alle forderten eher kleine Änderungen am Plan, keiner sprach am Donnerstag ganz gegen das Vorhaben. „Insgesamt denke ich, ist das durchaus vertretbar“, räumte Borchert ein.

Trotzdem stimmten am Ende nur zwei Abgeordnete für den Planentwurf, zwei dagegen, vier enthielten sich. Das letzte Wort haben die Stadtverordneten. Sie beraten am 4. Oktober.

Von Reyk Grunow