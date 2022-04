Neuruppin

Beschimpft und beleidigt hat ein 72 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag Polizisten, die ihn anhielten, weil er zu schnell gefahren war. Die Polizei hatte in der Wichmannstraße kontrolliert, ob sich Autofahrer an die dort Schrittgeschwindigkeit (maximal 7 Kilometer pro Stunde) halten, die dort wie in vielen anderen verkehrsberuhigten Bereichen der Neuruppiner Innenstadt gilt. Dort kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen Autofahrern und Fußgängern.

Autofahrer beschimpft Polizisten als „Abzocker“

Der 72-Jährige behauptete, er sei Tempo 20 und damit nicht zu schnell gefahren. Die Beamten seien „Abzocker“ und sollten ihn „am Arsch lecken.“ Die Strafe dürfe für ihn nun erheblich teurer werden.

In einer knappen Stunde stellte die Polizei in der Wichmannstraße insgesamt sechzehn Verstöße gegen die Verkehrsregeln fest. Die meisten betroffenen Verkehrsteilnehmer hätten sich einsichtig gezeigt, so die Polizei.

Von MAZ-online