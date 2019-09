Neuruppin

Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag kurz nach 12 Uhr in der Neuruppiner Junckerstraße gestürzt und am Kopf verletzt worden. Grund: Eine 51-jährige Autofahrerin, die auf die Junckerstraße einbiegen wollte, hatte den Radler offenbar übersehen.

Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß. Doch der Mann erschrak...