Neuruppin

Drei junge Autorinnen und ein Autor stehen in diesem Jahr auf der „Shortlist“ für den mit 40.000 Euro dotierten Fontane-Literaturpreis, den die Stadt Neuruppin gemeinsam mit dem Land Brandenburg vergibt.

In den vergangenen Wochen hat sich die Jury verschiedene Werke diverser Autorinnen und Autoren angesehen. Im Ergebnis einigten sich die Mitglieder auf vier Bücher, die nun in die engere Auswahl für den Preis kommen. Bis zur Preisverleihung am 20. August soll klar sein, wer den Preis in der Neuruppiner Kulturkirche entgegennehmen darf.

Nominiert sind Olivia Wenzel mit ihrem Buch „1000 Serpentinen Angst“, erschienen im S.-Fischer-Verlag, Björn Stephan mit seinem Werk „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ aus dem Verlag Galiani, Judith Zander mit „Johnny Ohneland“ (dtv Literatur) und Anna Pritzkau mit „Fast ein neues Leben“ aus dem Verlag Friedenauer Presse.

Die Jury nominiert in Neuruppin vier ganz unterschiedliche Bücher

„Wir haben uns für vier ganz unterschiedliche Bücher entschieden: drei Romane und ein Band mit Erzählungen, drei Autorinnen und ein Autor, klassische und experimentelle Erzählformen“, erklärt Jurorin Carmen Winter die Vorauswahl.

In den Geschichten gehe es darum, seinen Platz im Leben zu finden, ums Erwachsenwerden in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und um die Selbstbehauptung, anders sein zu dürfen. „Um Themen also, die uns gerade jetzt bewegen“, sagt Carmen Winter, die den Verband deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Verdi leitet.

Die nominierten Autoren sind zwischen Mitte 34 und 41 Jahre alt. Olivia Wenzel stammt aus Weimar und lebt heute in Berlin. Sie hat erfolgreich Musik gemacht, schreibt Theaterstücke und Prosa. „1000 Serpentinen Angst“ ist ihr erster Roman und er wird gleich gefeiert. 2020 hat sie dafür den Literaturpreis der Stadt Fulda erhalten, außerdem den Mörike-Förderpreis der Stadt Fellbach 2021.

Die Jury 2021 Der Fontane-Literaturpreis wird in der jetzigen Form seit 2019 von der Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg gemeinsam vergeben. Zur Jury gehören in diesem Jahr Nadine Kreuzahler, freie Autorin, Reporterin und Redakteurin des RBB-Inforadio-Formats „Quergelesen“, Roland Berbig, der Vorsitzende der Theodor Fontane Gesellschaft,Carmen Winter, Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Verdi,Peggy Mädler, Dramaturgin, Regisseurin und Schriftstellerin, Preisträgerin des Fontane-Literaturpreises 2019 undJohanna Hahn, Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg.

Björn Stephan wurde mehrfach für seine Reportagen ausgezeichnet, die er unter anderem für Die Zeit und das SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung schreibt. Mit seinem literarischen Debüt „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ schreibt er mit Witz und Melancholie über den 13-jährigen Sascha, sein Leben in einer Plattenbausiedlung und die erste Liebe.

Auch Judith Zander wurde als Autorin schon mehrfach ausgezeichnet und auch für den deutschen Buchpreis nominiert. Sie wohnt heute in Jüterbog. In ihrem Roman „Johnny Ohneland“ merkt ein Mädchen aus der vorpommerschen Provinz der 90er Jahre schnell, dass es anders ist als die Menschen rundherum. Joana „Johnny“ Wolkenzin auf der Suche nach einem Leben nach den eigenen Vorstellungen in Deutschland, Finnland und Australien.

Anna Pritzkau ist Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Fast ein neues Leben“ ist der Debütroman der jungen Frau, die 1986 in Moskau geboren wurde und in den 90er Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland kam. Anna Pritzkau erzählt vom neuen Land, das Deutschland ist, von den Fremden und den Verlorenen, auch denen, die hier geboren wurden.

Der Fontane-Literaturpreis wurde seit 2010 durch die Stadt Neuruppin mit großer Unterstützung des Mäzen Hans Weber ausgeschrieben. 2018 einigten sich die Fontanestadt und das Land Brandenburg, das Preisgeld auf 40.000 Euro zu erhöhen. Im Fontanejahr 2019 wurde der Literaturpreis in neuer Form erstmals vergeben. Er ging an die Autorin Peggy Mädler.

Gedacht ist der Preis als Stipendium. Das Geld soll jungen Autorinnen und Autoren ermöglichen, über zwei Jahre ungestört zu arbeiten und so womöglich ihre nächste Veröffentlichung vorzubereiten. „Das wäre ganz im Sinne Fontanes, der das Schreiben anderen Berufen vorzog“, sagt Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle.

Von Reyk Grunow