Neuruppin

Nach der krankheitsbedingten Absage einer Band für das Bandevent „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“ am Samstag, 21. August, von 14.30 Uhr bis 22 Uhr in Neuruppin hat eine weitere Band ihre Teilnahme zugesagt: Landstricher Akustisch.

Damit ändert sich der Spielplan für Bühne 1 (auf dem Schulplatz) erneut: 14:30-15:30 Uhr Balkansørf, 16-17.30 Uhr Landstricher Akustisch, 18-19 Uhr Zoundquadrat, 19.30-22 Uhr Unerhört. Auf Bühne 6 (Junckerstraße) haben zwei Künstler ihre Auftrittszeiten getauscht: Eagle Lane feat. Ines Adler spielen bereits 17-18 Uhr, von 21-22 Uhr dann Mathias Köppen.

Von Schlager bis Heavy Metal

Beim Bandevent, das am 21. August in der zweiten Auflage stattfindet, spielen 32 Bands verschiedener Ausrichtungen – von Schlager bis Heavy Metal – auf sechs Bühnen in der Neuruppiner Innenstadt.

Diese befinden sich auf dem Schulplatz (Rock), dem Hof der Musikschule (Klasisch und Jazz), auf dem Neuen Markt (Rock, Pop, Blues, Soul, Country, International), am Bollwerk (Rock, Pop, Party, Independent), am Rathaus (Metal) und an der Junckerstraße (Unterhaltung). Der Eintritt ist überall frei.

Hier gibt es den Überblick über alle Bands und alle Bühnen beim Bandevent in Neuruppin

Von MAZ-online