Neuruppin

Wenn alles kommt, wie es sich Henrike Wehberg-Krafft und ihr Kollege Stefan Weber vom Berliner Planungsbüro WES Landschaftsarchitektur vorstellen, wird ein Problem gelöst, das viele Neuruppiner seit Jahren ärgert. Das alte Dach des Bahnhofs Rheinsberger Tor, das seit Langem mit einem Bauzaun abgesperrt ist, bekommt endlich eine neue Funktion. Die beiden Planer schlagen vor, dass aus dem baufälligen Bahnhofsdach eine moderne Fahrradabstellanlage werden könnte.

Dazu wolle man die ehemalige Bahnsteigüberdachung ein paar Meter versetzen und um 180 Grad drehen, sodass die offene Seite in Richtung Innenstadt zeigt und nicht mehr in Richtung der Gleise.

Unter der historischen Überdachung könnte ein Teil der Fahrradstellplätze entstehen, die es künftig am Neuruppiner Bahnhof geben soll.

Fahrräder parken am Rheinsberger Tor auf zwei Etagen

Doch selbst wenn die Räder dort auf zwei Etagen übereinander geparkt werden, reicht das nicht, um den Bedarf zu decken. Die Planer haben deshalb eine zweite Fahrradabstellanlage ein paar Meter weiter am anderen Ende des Bahnsteigs vorgesehen.

Die Planer vom Büro BBZL sehen viel freie Raum und überdachte Busbahnsteige am Rheinsberger Tor vor. Dafür bekommen sie den 2. Preis. Quelle: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau architektur, Berlin

Mit ihrem Entwurf für einen modernen Busbahnhof am Rheinsberger Tor haben Henrike Wehberg-Krafft und Stefan Weber die Jury im Gestaltungswettbewerb, den die Stadt Neuruppin ausgelobt hatte, überzeugt. „Die Arbeit stellt ein gutes Beispiel dafür dar, wie die Ziele des Mobilitätskonzeptes mit den Zielen des Klimaschutzes sowie der Stadtreparatur vereint werden können“, loben die Juroren ihren Entwurf. Dafür bekam das Büro den 1. Preis im Wettbewerb.

Entwürfe für Wettbewerbe wie in Neuruppin sind teuer

Für das Büro hat sich die wochenlange Arbeit an ihrem Entwurf gelohnt. Rund 15.000 Euro investieren Planer, wenn sie sich für einen Wettbewerb wie den in Neuruppin bewerben, schätzt Rainer Lehmann von der EWS Stadtsanierungsgesellschaft in Hamburg, der den Wettbewerb für die Stadt Neuruppin betreut hat.

In der Regel arbeiten mehrere Planer über etliche Wochen an einem solchen Entwurf. Der wird dann von anderen Fachleuten aufwendig gestaltet; manchmal entsteht sogar ein Modell.

Der 3. Preis geht für diesen Entwurf ebenfalls an Planer aus Berlin: Der bisherige Bahnsteig geht hier fast nahtlos in den Busbahnhof über. Quelle: bbz landschaftsarchitekten, Berlin

Der Aufwand lohnt sich für die Planer meist nur, wenn sie Chancen auf einen der Preise haben. Für den ersten Platz im Wettbewerb hatte die Fontanestadt 14.000 Euro Preisgeld ausgelobt, für den zweite Platz gibt es immerhin 11.000 Euro, für den dritten noch 7000 Euro.

Ob die Pläne von Henrike Wehberg-Krafft und Kollege Stefan Weber letztlich so umgesetzt werden, wie sie jetzt auf dem Papier aussehen, ist noch nicht sicher. Ziel ist es schon, die Ideen des Berliner Büros WES mehr oder weniger exakt umzusetzen, sagt Markus Schwarzen­stein vom Neuruppiner Amt für Stadtentwicklung.

Die Stadtverwaltung verhandelt jetzt mit dem Büro über einen konkreten Auftrag für die weitere Planung des neuen Busbahnhofs.

Wann tatsächlich vor dem Rheinsberger Tor ein Busbahnhof entsteht, ist allerdings noch nicht sicher. Weil dafür alle Parkplätze weichen werden, müssen erst an anderer Stelle neue Parkplätze entstehen. Vorgesehen sind die entlang der Ernst-Toller-Straße, die hinter dem Stadtgarten beginnt und neben dem Bahndamm bis zur Steinstraße führt. Dort gibt es auch jetzt schon Stellplätze für Autos. Mit dem Umbau der Ernst-Toller-Straße im nächsten Jahr sollen es aber mehr werden.

Pendler sollen mit dem Auto zum Bahnhof Neuruppin West ausweichen

Der Neuruppiner Bauausschuss hatte gerade drei Varianten für einen neuen Parkplatz dort auf dem Tisch. Entschieden hat er sich für einen Entwurf mit 196 möglichen Stellplätzen. Das wären rund 60 weniger als es jetzt gibt, wenn man die Stellplätze in der Tollerstraße und am Rheinsberger Tor zusammenrechnet.

Baudezernent Arne Krohn sieht das aber nicht als Problem. „Wenn man jetzt am Tage nachschaut, wird man feststellen, dass höchst selten alle Stellplätze belegt sind“, sagt er. Auch in der Tollerstraße ist das jetzt so. Es sei erklärtes Ziel, Linienbusse, Radfahrer und Fußgänger zu fördern und Autos zurückzudrängen.

Krohn erwartet, dass der Bedarf an Parkplätzen deshalb künftig geringer sein wird. „Und wir gehen davon aus, dass Pendler, die bisher am Rheinsberger Tor parken, besser am Bahnhof West aufgehoben sind.“ Dort gebe es noch genügend freie Parkplätze.

Von Reyk Grunow