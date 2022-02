Neuruppin

Kein Reiz, keine Uferpromenade, kein Spielplatz am Neuen Markt. Kein Evi, kein Sportcenter. Kein Fontane-Hotel, keine Therme, keine Kulturkirche. Keine Umgehungsstraße und nicht ein einziger Kreisverkehr. So sah Neuruppin aus, als Arne Krohn (65) 1992 Baudezernent von Neuruppin wurde.

Er übernahm als oberster Stadtplaner eine Stadt mit grauen, bröckelnden Fassaden, maroden Holperstraßen, überall Tristesse: Die Pfarrkirche war baupolizeilich gesperrt, wo heute Landgericht und Staatsanwaltschaft, Stadtverwaltung, die Polizei, Schlossgarten und Oberstufenzentrum sind, hausten Angehörige der sowjetischen Besatzungsarmee in abgewirtschafteten Kasernen aus der Kaiserzeit. Die in der Wendezeit niedergegangene Industrie hatte jede Menge leerstehende Fabrikhallen hinterlassen.

Das ehemalige Feuerlöschgerätewerk Minimax (um 1904 erbaut) im Mai 1992. Das Gebäude ist heute exklusiv ausgebautes Wohnhaus an der Seepromenade, die Straße führt heute in Richtung Ressort Mark Brandenburg. Quelle: Peter Geisler

Trostlos ist heute allenfalls Arne Krohns Büro. Es ist leer und kahl, selbst das gigantische Luftbild von Neuruppin, das viele Jahre lang der Blickfang über dem Konferenztisch war, ist weg. Der Baudezernent hat ausgeräumt; in wenigen Tagen geht er in den Ruhestand. Mit der MAZ sprach er über Triumphe und Niederlagen, Ärgernisse und unvollendete Herzensprojekte und sein künftiges Leben als Privatmann.

Herr Krohn, kennen Sie in Brandenburg einen Baudezernenten, der länger im Amt ist als Sie?

Arne Krohn: Nee, den gibt es wohl auch nicht.

Neuruppin 1992: alles geschrottet

Bitte schauen Sie mal zurück ins Jahr 1992 und blicken auf ihre Heimatstadt Neuruppin. Was sehen Sie?

Das menschliche Gehirn ist wohl so programmiert, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass sich so viel verändert hat. Aber wenn man alte Fotos sieht oder das Youtube-Video, das im März 1990 in Neuruppin gedreht wurde, dann frage ich mich selbst, ob ich damals eigentlich blind war, nicht zu sehen, wie geschrottet hier alles war.

Ich habe Neuruppin noch verteidigt, wenn Besucher aus dem Westen kamen und schimpften, wie marode hier alles ist. Als ich nach der Wende das erste mal in Bad Kreuznach war (seit 1990 Partnerstadt von Neuruppin – Anm. d. Red.), war ich gleichzeitig fasziniert und ernüchtert. Fasziniert, wie gut durchsaniert dort alles war. Und ernüchtert, dass andere Städte im Westen deshalb so beliebig wirkten. Deren Charakter war wohl verloren gegangen. Das ist in Neuruppin zum Glück nicht passiert.

So sah das Neuruppiner Neubaugebiet bis 1993 aus – Blick auf die Heinrich-Rau-Straße auf einem Foto von 1988. Quelle: Dietmar Röder

Als Sie 1992 ihr Amt antraten, stand als eines der ersten Großprojekte der Bau des Einkaufszentrums Reiz an, das schon 1993 eröffnet wurde. Wie war es möglich, das in so kurzer Zeit zu planen und zu bauen? Und war es rückbetrachtet die richtige Entscheidung – oder hat es der Innenstadt nicht unnötig das Leben schwer gemacht?

Als ich hier anfing, waren die Planung fast abgeschlossen, ich musste nur noch die letzten Schritte organisieren. Aber Sie haben recht, es ging wahnsinnig schnell, auch weil damals die Ansprüche an Bebauungspläne noch nicht ganz so mustergültig waren wie heute. Heute würde allein das Planungsverfahren mindestens drei Jahre dauern.

Rückbetrachtend war das Reiz gut für Neuruppin

Und ich glaube nicht, dass ich oder irgend jemand das Reiz hätte verhindern können. Aber rückbetrachtend war die Ansiedlung des Reiz gut für den Standort Neuruppin, denn es zieht Kunden aus einem weiten Umkreis an. Und zwischen Innenstadt und Reiz hat sich eine ganz gute Symbiose ergeben.

Die August-Bebel-Straße in Neuruppin war bis Mitte der 1990er Jahre genauso eine Einbahnstraße wie die Friedrich-Engels-Straße. Die Neuruppiner waren daran gewöhnt und kämpften lange erbittert gegen die Pläne der Stadt, das Einbahnstraßensystem aufzuheben. Quelle: Peter Geisler

Mitte der 1990er Jahre präsentierten Sie den Neuruppinern das sogenannte Maikonzept und wurden dafür fast gesteinigt. Sie wollten in der gesamten Innenstadt Tempo 30, die Vorfahrtsregel Rechts-vor-Links, die Karl-Marx-Straße sollte im Zentrum Fußgängerzone werden und in der August-Bebel-Straße und der Friedrich-Engels-Straße sollten die Einbahnstraßen aufgehoben werden. Und tausende Neuruppiner zeigten Ihnen einen Vogel. Wie war das für Sie damals, gegen solch erbitterten Widerstand anzukämpfen?

Neuruppin: Kampf um das Einbahnstraßensystem

Das war schon extrem. Aus heutiger Sicht waren das ganz harmlose verkehrsplanerische Maßnahmen, wir haben ja nicht die Straßen umgepflügt und Rasen drauf gesät. Doch der Aufruhr war echt groß; die Leute haben sogar behauptet, die August-Bebel-Straße und die Friedrich-Engels-Straße seien zu schmal für Begegnungsverkehr – wir haben mit einem Bus und Lkw den Test gemacht, um das Gegenteil zu beweisen.

Sie sind damals in Briefen beschimpft, auf der Straße angefeindet und in öffentlichen Sitzungen niedergemacht worden, ohne aus der Haut zu fahren. Überhaupt haben Sie ganz schön oft Prügel einstecken müssen, weil sich bei Themen wie Parken, Verkehr oder Bebauungsplänen die Gemüter erhitzten. Sind Sie innerlich wirklich so ruhig gewesen?

Nicht immer. Es kam auch mal vor, dass ich in solchen Debatten laut wurde. Aber ich bin auch nicht so der große Krakeeler. Ich denke einfach, dass es kontraproduktiv ist, wenn man angeschrien wird, auf dieselbe Art zu antworten. Das eskaliert dann immer mehr.

Arne Krohn im Interview mit der MAZ. Quelle: Reyk Grunow

Als Sie ihr „Maikonzept“ präsentierten, haben 3000 Neuruppiner per Umfrage-Coupon in der MAZ ihr Veto eingelegt. Waren Sie nie in Versuchung, alles hinzuschmeißen oder umzukippen?

Nein, nie. Ich war davon überzeugt, dass das richtig war. Ich war es deshalb, weil ich mich von den Einschätzungen und Vorschlägen ganz vieler Fachleute leiten ließ. Heute denke ich auch, dass man solche Auseinandersetzungen braucht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, das gehört einfach zu Veränderungsprozessen dazu. Man muss die Leute einbeziehen und ihre Argumente ernst nehmen, darf sich aber in der Fachlichkeit nicht beirren lassen.

Zur Person: Arne Krohn Arne Krohn wurde am 10. Januar 1957 in Neuruppin geboren. 1975 legte er in seiner Heimatstadt das Abitur an der Erweiterten Oberschule „Ernst Thälmann“ ab. Nach dem Armeedienst begann er 1977 ein Architekturstudium in Weimar an der heutigen Bauhaus-Universität, das er 1982 abschloss. Dort lernte er auch seine Frau Inge kennen. 1982 begann Krohn beim Rat der Stadt Neuruppin als Diplomingenieur für „innerstädtische Planung und Rekonstruktion“. Von 1987 bis 1990 war Krohn Leiter des neuen Jugendfreizeitzentrums Neuruppin (JFZ), das sich in der oberen Etage des Kulturhauses „Stadtgarten“ befand. Von 1990 bis 1992 war Krohn Planungsamtsleiter bei der Kreisverwaltung Neuruppin, im Februar 1992 wechselte er als Baudezernent unter Bürgermeister Joachim Zindler (SPD) ins Rathaus Neuruppin. Arne Krohn ist verheiratet, hat zwei Söhne (39 und 41 Jahre alt) und vier Enkelkinder im Alter von zweieinhalb bis acht Jahren, die in Berlin und Brandenburg an der Havel leben.

Sind Sie mit einem Herzensprojekt mal gescheitert?

Nach der Wende hatten wir die Idee, die Grundstücksgrenzen der Ufergrundstücke etwas zurück zu setzen, um eine durchgehende Uferpromenade am Ruppiner See bauen zu können. Nachdem wir das verkündet haben, konnten wir nur noch in Deckung gehen. Das haben wir ja dann auch nicht durchbekommen. Wäre ich Eigentümer eines Wassergrundstücks gewesen, hätte mir das wohl auch nicht gefallen.

Hat es deshalb so unfassbar lange gedauert, bis wir in Neuruppin eine Uferpromenade hatten?

Zum Teil lag es an der Zugänglichkeit des Uferbereiches, zum Teil fehlte aber einfach das Geld. Wir haben mit dem Bollwerk angefangen und uns dann Stück für Stück vorgearbeitet, wann immer wir Fördermittel bekommen konnten. Es war gar nicht so leicht, das Land zu überzeugen, Fördermittel bereitzustellen für eine Uferpromenade, die streckenweise gar nicht direkt am Wasser verläuft – wie in der Regattastraße.

Die Neuruppiner Uferpromenade braucht noch 20 Jahre

Und leider ist die Uferpromenade 30 Jahre später immer noch nicht fertig.

Ja, und das ist schade! Es fehlt ja noch das Stück jenseits der Seedammbrücke bis zur „Seeperle“ und auf der anderen Seite über das „La Caleta“ hinaus (heute Gasthaus Am Sonnenufer – Anm. d. Red). Ich fürchte, das wird noch zehn, 20 Jahre dauern.

Erst 2018 wurde die Uferpromenade vom Hotel bis an den Seedamm weitergebaut – erste Pläne für die Promenade gab es schon 1990. Quelle: Henry Mundt

Apropos unvollendet: Sie haben es in 30 Jahren Amtszeit nicht geschafft, dass der Prignitz-Express direkt ins Berliner Stadtzentrum fährt. Ärgert Sie das?

Und wie! Als der RE 6 1996 seinen Betrieb aufnahm, hieß es noch, wir würden bis zum Jahr 2000 von Neuruppin aus in 40 Minuten im Berliner Zentrum sein. Später dachte ich, dass wir das bis 2010 schaffen – und das war schon langmütig geplant. Wenn man bedenkt, dass es – Stand heute – vor 2030 nichts wird, dann ist das nur noch peinlich.

1996 nahm der Prignitz-Express den Betrieb auf - zunächst noch als Reisebus und nur vom alten Neuruppiner Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Zoo in Berlin. Quelle: Peter Geisler

Prignitz-Express sollte bis Hauptbahnhof Berlin fahren

Sie meinen die direkte Anbindung bis Berlin-Gesundbrunnen, ohne Umweg über Falkensee und Spandau?

Ja, aber inzwischen denke ich, der Prignitz-Express müsste mindestens bis Hauptbahnhof fahren, besser noch in den Süden Berlins mit einer guten Anbindung an den BER und die Landeshauptstadt Potsdam.

1993 wurde Neuruppin Modellstadt für umweltfreundlichen Verkehr. Was ist daraus geworden? Dem Anschein nach nicht viel.

Neuruppin wurde damals wie Oranienburg und Senftenberg Modellstadt in Brandenburg. Es gab ein paar öffentliche Diskussionen dazu, und dann wurde der „rote Teppich“ gebaut (der Fahrradstreifen auf der Karl-Marx-Straße, der beim ersten Bau rot war – Anm. d. Red.). Viel mehr ist nicht passiert.

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn im Juli 1995 bei der Fahrt durch die Stadt (über die damals noch offene Alt Ruppiner Allee in Richtung Innenstadt). Ihn sah man meist auf dem Rad. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin ist so eine fahrradunfreundliche Stadt! Sie sind doch selbst ständig auf dem Rad unterwegs und werden durchgerüttelt – hätten Sie da nicht mehr tun können?

Ja, wir hätten mehr tun müssen, aber wir waren nicht immer Herr der Lage.

Warum nicht? Es sind doch fast alles Straßen im Eigentum der Stadt.

Weil zum Beispiel die Denkmalschutzbehörde darauf bestanden hat, dass wir in den Teilen der Karl-Marx-Straße, die direkt neben dem Schulplatz grenzen, das alte Natursteinpflaster wieder einsetzen. Das sind heute die für Radfahrer mit Abstand schlechtesten Straßenabschnitte. Im Wall- und Seeviertel haben wir uns aus gestalterischen Gründen entschieden, historisches Katzenkopfpflaster zu verwenden.

Optisch gelungen, allerdings für Menschen mit Mobilitätsbehinderungen und Radfahrer problembehaftet. Immerhin können Radfahrer dort, wo jetzt verkehrsberuhigte Bereiche sind, auf den Gehwegplatten fahren – denn in verkehrsberuhigten Bereichen gibt es ja verkehrsrechtlich keinen Gehweg.

Neuruppin ist keine Radfahrer-freundliche Stadt

Und warum müssen Radfahrer auf der gerade erst aufwendig sanierten Friedrich-Engels-Straße auf der Straße fahren? Warum haben Sie keinen Fahrradstreifen gebaut?

Weil die Friedrich-Engels-Straße eine Tempo-30-Zone ist. In 30er-Zonen sind Fahrradstreifen nicht vorgesehen, sondern Autofahrer sollen, wenn sie nicht mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand überholen können, hinter dem Radfahrer herfahren. Das macht aber leider kaum jemand.

Das schon damals ehemalige Ausflugslokal Strandgarten an der Neuruppiner Seepromenade im November 1994. Das historische Gebäude wurde später abgerissen, an dieser Stelle entstand das Hotel Resort Mark Brandenburg. Quelle: Peter Geisler

Die Entwicklung des Seetorviertels ist aus heutiger Sicht eine Erfolgsgeschichte, das Seetorviertel mit Hotel, Therme, Uferpromenade und exklusiver Wohnbebauung ein Vorzeigeprojekt. Aber von den ersten Plänen bis dann 2005 mit dem Hotel das erste Gebäude fertig war, sind auch 15 Jahre ins Land gegangen. Warum dauert das immer alles so lange?

Das war ein sehr komplexer Prozess. 1990 gab es zwar die ersten Ideen, dort ein großes Hotel zu bauen. Aber erst Ende der 1999er Jahre gab es den entscheidenden Impuls durch den Zusammenschluss der Kirchengemeinde und der Stadt Neuruppin zur Tourismus Forum Neuruppin (’TFN).

Aus der baufälligen Pfarrkirche wurde die Kulturkirche Neuruppin

Denn der damalige Neuruppiner Pfarrer Joachim Cierpka hatte erkannt, dass die Kirche die Sanierung der baufälligen Pfarrkirche finanziell nicht stemmen kann, und es auch gar nicht den Bedarf für eine weitere so große Kirche gibt.

So entstand die Idee, die Pfarrkirche zum modernen Kongresszentrum auszubauen und mit dem Hotel aus einer Hand zu betreiben. Die Kirchengemeinde brachte die Pfarrkirche in die TFN ein, die Stadt das Gelände der ehemaligen russischen Kommandantur (wo heute das Hotel steht – Anm. d. Red.)

Arne Krohn im Oktober 1996 am alten Bollwerk mit dem italienischen Star-Architekten Aldo Rossi, den die Stadt für den Umbau der Pfarrkirche zum Veranstaltungszentrum verpflichten konnte. Quelle: Peter Geisler

Uns gelang es, den italienischen Star-Architekten Aldo Rossi zu verpflichten, denn wir waren überzeugt, dass wir bessere Fördermittelchancen haben, wenn ein so renommierter Architekt den Umbau der Pfarrkirche in ein Kongresszentrum plant. Aber nachdem Aldo Rossi sich die Pfarrkirche angeschaut hatte, sagte er uns, er könne es nicht vertreten, so ein einzigartiges historisches Gebäude in ein modernes Kongresszentrum umzubauen. Er schlug vor, die Kirche zu sanieren und als Veranstaltungszentrum zu nutzen, und im Seetorviertel ein Hotel mit Tagungsräumen zu bauen.

Neuruppin wollte schon lange ein Thermalbad

Wie kam das Thermalbad ins Spiel?

Ich fürchte, daran ist meine Großtante Inge Krohn nicht ganz unschuldig. Sie zog Mitte der 1980er Jahre, als sie Rentnerin wurde, von Neuruppin in den Westen. Immer wenn sie danach zu Besuch war, schwärmte sie, wie toll die Therme in ihrer neuen Heimat Staffelstein ist. Mitte der 1990er Jahre fuhren wir mit ein paar Offiziellen der Stadt dort hin, und ich war total fasziniert. Und da wir ja von Probebohrungen wussten, dass wir Thermalwasser haben, lag es nahe, dass wir auch ein Thermalbad bauen.

Also kein Thermalbad ohne Hotel, kein Hotel ohne Kulturkirche, keine Kulturkirche ohne Therme?

Ja, und es war wirklich viel Glück dabei, dass sich alles so gefügt hat. Das hätte man so niemals planen können. Heute bin ich froh, dass wir das Hotel haben.

Arne Krohn 1994 in seinem Büro – hinter ihm das Luftbild von Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Was ist mit dem ehemaligen Flugplatz, der ein Gewerbegebiet werden sollte. Würden Sie dieses Projekt als gescheitert betrachten?

Noch nicht. Das Gebiet hat enormes Potenzial. Wir haben bei der Brandenburgischen Bodengesellschaft (zuständig für die Entwicklung ehemaliger Militärliegenschaften – Anm. d. Red.) noch mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie das Gebiet zu vermarkten wäre. Man musste einen Interessenten finden, in dessen Kerngeschäft die Munitionsberäumung und Altlastensanierung liegt. Denn noch steht nicht fest, wie teuer die Sanierung der Altlasten wird. Wir wissen momentan, wie viel alte Munition bis in einem halben Meter Tiefe liegt – aber tiefer könnte noch mehr liegen.

Was betrachten Sie als Ihre größten Erfolge?

Die Altstadtsanierung gehört zu den Dingen, auf die ich am meisten stolz bin. Und dass wir die Stadt so zum See geöffnet haben. Früher ist man ja – außer am Bollwerk – nirgendwo an den See herangekommen, weil alles mit Gewerbeindustrie zugebaut war. Ich habe einen Kollegen im Süden Brandenburgs, der hat auch eine schöne historische Altstadt. Aber er ist richtig neidisch auf unseren See.

Das größte Ärgernis ist der Prignitz-Express

Und über welche Misserfolge ärgern Sie sich heute am meisten?

Das größte Ärgernis ist der Prignitz-Express – das habe ich ja schon ausgeführt.

Welches ist Ihr Lieblingsplatz in Neuruppin.

Ganz ehrlich? Mein Garten.

Ich dachte eher an öffentliche Plätze.

Da sind es der Tempelgarten und die Wallanlagen.

Wie sieht Neuruppin in 10 Jahren aus?

Die Uferpromenade geht über die Seedammbrücke hinaus, der RE 6 fährt bis zum Hauptbahnhof, das alte Magnetkaufhaus ist ein attraktiver Ort für Kunst, Kultur und Gastronomie, der Autoverkehr in der Innenstadt ist spürbar zurückgegangen, und wir haben begonnen, die abgängigen Großbäume in der Stadt durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Der 18. Februar ist ihr letzter Arbeitstag. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, nur Privatmann zu sein?

Das kann ich gut. In meinem Garten gibt es im Frühjahr recht viel zu tun, und ich habe vier Enkel von zweieinhalb bis acht Jahren, deren Eltern sich freuen, wenn ab und zu eine Ferienbetreuung zur Verfügung steht.

Neuruppin: Baudezernent Arne Krohn geht „ohne Wehmut“

Keine 100 E-Mails mehr am Tag, keine ewigen Dienstberatungen, keine Ausschusssitzungen bis in die Nacht. Wird sich das nicht seltsam anfühlen?

Ja, das wird seltsam sein. Seltsam schön. Und ich habe meinen Kollegen schon gesagt, dass sie keine Angst haben müssen, dass ich als „sachkundiger Bürger“ in den Ausschusssitzungen hocke und ihnen auf die Finger schaue.

Also gehen Sie ohne Abschiedsschmerz?

Ich gehe ohne Wehmut. Ich bin nicht amtsmüde, und ich hätte gut noch ein Jahr länger bleiben können. Aber ich spüre, es ist die Zeit für einen Generationenwechsel. Viele Kollegen sind jetzt jünger als meine Söhne – auch der Bürgermeister. Die Arbeit hat Spaß gemacht, aber es ist richtig, dass jetzt eine neue Generation die Geschicke der Stadt in die Hand nimmt.

Von Kathrin Gottwald