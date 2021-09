Neuruppin

Erneut ist mitten in Neuruppin auf einem öffentlichen Platz ein alter Baum ohne Vorwarnung umgestürzt. Diesmal handelte es sich um eine Kastanie, die auf dem Karl-Kurzbach-Platz neben dem Alten Gymnasium stand.

Anwohner staunten nicht schlecht, als sie den Baum am Mittwochmorgen plötzlich auf dem Pflaster liegen sahen. Der Baum war offenbar in der Nacht im Boden abgebrochen und umgefallen. Wann genau das passiert ist, blieb zunächst unklar.

Nach einem Notruf rückte die Neuruppiner Feuerwehr gegen 6 Uhr am Morgen an, um den Schaden zu begutachten. Viel tun konnte sie aber nicht.

Neuruppins Stadtservice beseitig sehr schnell alle Reste

Die Mitarbeiter des Stadtservice beseitigten am frühen Vormittag alles, was auf das Unglück hindeutete. Noch vor dem Mittag war der Baum komplett verschwunden. Die Pflanzstelle wurde mit frischem Sand abgedeckt. Wer nicht weiß, dass dort noch einen Tag zuvor ein Baum stand, würde es nicht erkennen.

Die Neuruppiner Stadtverwaltung konnte zu dem Unglück am Mittwoch nichts sagen. Sie sah sich nicht einmal in der Lage zu bestätigen, dass überhaupt ein Baum umgestürzt war. Der zuständige Mitarbeiter sei unterwegs und nicht zu erreichen, hieß es lediglich. Auch die Frage, wie es um die Sicherheit der anderen Bäume am Kurzbachplatz bestellt ist, war nicht zu klären. Besondere Sicherheitsvorkehrungen waren dort am Mittwoch nicht zu erkennen.

Schon vor Jahren hatten die Baumwarte der Stadt gewarnt, dass es um den Zustand vieler alter Bäume in Neuruppin nicht zum Besten bestellt sei. Das extreme Wetter der vergangenen Jahre hatten ihnen zusätzlich zugesetzt. Zuletzt hatte eine Firma 2019 die Kastanien am Karl-Kurzbach-Platz stark beschnitten und abgestorbenes Holz herausgesägt, um zu verhindern, dass Äste bei starkem Wind herunterstürzen und womöglich Passanten verletzen.

Neuruppin lässt seine Bäume regelmäßig kontrollieren

Die Baumwarte von Neuruppin sind regelmäßig unterwegs, um den Zustand der Bäume an Straßen und Plätzen zu prüfen. Das ist vorgeschrieben.

Erst am Dienstag hatte Stadtsprecherin Michaela Ott informiert, dass ab Herbst wieder mehrere Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. „Der Großteil der Bäume im Stadtgebiet Neuruppin ist sicher“, schrieb sie. „Nicht standfeste Bäume müssen jedoch entfernt werden.“

Wer Interesse an dem Holz hat, kann sich unter baumwart@stadtneuruppin.de oder 03391/35 57 40 im Rathaus melden.

Von Reyk Grunow