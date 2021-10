Neuruppin: Bei vielen bleibt die Urangst vor einer Narkose

Neuruppin

Zwar entwickelt sich die Medizintechnik rasant, doch viele Patienten haben weiterhin Angst vor einer Narkose. Julika Schön, Chefärztin und Anästhesistin in den Ruppiner Kliniken, kann das verstehen. „Es ist eine Urangst, nicht mehr zu wissen, was mit einem passiert und keine Steuerungsmöglichkeiten mehr zu haben“, sagt die 49-jährige Medizinerin, die aus Kassel stammt, in Lübeck studiert hat und seit 2015 im Neuruppiner Krankenhaus arbeitet.

Schön überlässt Patienten vor einer Operation deshalb meist die Wahl, ob der Eingriff bei ihnen unter Vollnarkose oder durch eine Injektion in Höhe der Lendenwirbelsäule, das nennt sich Spinalanästhesie, vorgenommen werden soll. Bei dieser Form der örtlichen Betäubung können Patienten einen Teil der Operation mitverfolgen.

Chefärztin: Die meisten entscheiden sich für eine Vollnarkose

„Die meisten Patienten entscheiden sich dann doch für die Vollnarkose, weil sie gar nicht so genau wissen wollen, was konkret bei dem Eingriff passiert“, sagt Schön. Die Reaktion nach der Operation sei bei vielen Patienten ähnlich. „Wie? Ist es schon vorbei?“, heißt es dann oft erstaunt im Aufwachraum, so Schön.

Der Aufwachraum gehört ebenso zu den Aufgabenfeldern der etwa 30 Anästhesisten im Neuruppiner Krankenhaus, wie die Einsätze, wenn es um kritische Erkrankungen oder das Beatmen der Patienten, um Schmerztherapien oder die Notfallmedizin geht. „Als fünfte Säule ist vor drei Jahren die Palliativmedizin dazugekommen“, sagt Schön. Bei der Palliativmedizin geht es beispielsweise um Patienten, die unheilbar an Krebs erkrankt sind und ärztlich versorgt werden.

Erste öffentliche Narkose gab es 1846 in Boston

Als Geburtsstunde der modernen Anästhesie gilt der 16. Oktober 1846. Damals gelang in Boston erstmals eine öffentliche Narkose bei einem kieferchirurgischem Eingriff. Der Patient, der an einem Geschwulst an seiner linken Halsseite litt, wurde mit einer Äther-Tropf-Narkose ruhiggestellt und operiert.

Diese Zeiten sind lange vorbei – nicht geändert hat sich, dass Anästhesisten besonders im Blickfeld stehen, nicht allein in den Kliniken, sondern auch in der Öffentlichkeit. Julika Schön hat dafür Verständnis. „Wir müssen den lebensbedrohlichen Zustand von Patienten, den wir selbst herbeiführen, auch beherrschen können.“

Große Nachfrage nach Übungen in den Ruppiner Kliniken

Deshalb haben sich die Ruppiner Kliniken vor drei Jahren eine spezielle menschliche Puppe sowie Technik angeschafft, mit denen die Abläufe bei den verschiedensten Eingriffen geübt werden können. Die Auswertung dieser Übungen, die aufgezeichnet werden, sei dabei das Wichtigste, so Schön.

Dabei geht es beispielsweise darum, wer bei der Operation wo gestanden und wer wann was gesagt hat. Entscheidend sei nicht, wer was falsch gemacht hat, etwa einen Tupfer im Körper eines Patienten vergessen, sondern warum es keine zweite Absicherung gab. „Anästhesisten verstehen sich als Sicherheitsbeauftragte der Patienten“, sagt Schön.

Die Nachfrage nach den Übungen, an denen auch gestandene Ärzte sowie Pflegekräfte teilnehmen, scheint groß zu sein. Die Anmeldelisten für die zwei Termine im November sind schon voll. Das könnte auch daran liegen, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie keine derartigen Übungen mehr im Neuruppiner Krankenhaus möglich waren.

