Noch 1136 freie Ausbildungsplätze vermeldet die Arbeitsagentur Neuruppin für das neue Lehrjahr, das am 1. September beginnt. Die Berufsberater der Arbeitsagentur schwärmen deshalb jetzt aus und machen Berufsberatung vom Tourbus aus. Am Montag, 2. August, macht der Bus Stopp in Neuruppin.