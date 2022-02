Neuruppin

Ein Zeuge informierte am Samstag gegen 9.30 Uhr die Polizei, dass in der Neuruppiner Rosenstraße gerade ein BMW gegen einen dort abgestellten Peugeot-Kleintransporter gefahren, danach ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Rheinsberger Tor geflüchtet sei.

Durch den sofortigen Einsatz eines Funkwagens konnte der 20-jährige Fahrer in der Nähe des Rheinsberger Tors festgestellt werden. Er war alkoholisiert und gab an, zudem Drogen konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille, ein Drogentest war positiv am Opiate.

Der 20-Jährige wurde daraufhin auf die Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe 7000 Euro.

