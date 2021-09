Neuruppin

Das Blaue Mobil des Blauen Kreuzes Deutschland kommt am Freitag, 1. Oktober, nach Neuruppin. Der Verein „Blaues Kreuz in Deutschland“ (BKD) ist ein christlicher Suchthilfeverband, der seinen Auftrag darin sieht, von Abhängigkeiten bedrohten, suchtkranken Menschen und Angehörigen zu helfen und einer Suchtentwicklung vorzubeugen.

„Das Blaue Kreuz möchte von Sucht betroffenen Menschen auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit in ein gesundes und suchtfreies Leben begleiten. Dazu bietet es Raum für positive Beziehungserfahrungen in einem annehmenden Miteinander. Als Teil der Gesellschaft hilft das Blaue Kreuz, zum besseren Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität beizutragen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Am Freitag, 1. Oktober, möchte das Blaue Kreuz, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, sich und sein Angebot den Neuruppinern präsentieren. Dazu steht von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr das sogenannte Blaumobil auf dem Schulplatz – die mobile Beratungsstelle des Vereins.

„Viele Menschen und Angehörige wünschen sich Hilfe und Antworten auf schwierige Lebensfragen.“, informiert das Blaue Kreuz weiter. Aber gerade im ländlichen Raum sei es eben bis zur nächsten Beratungsstelle oft weit, diese seien zudem für Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, schwer erreichbar.

Deshalb wurde – zunächst in Mecklenburg-Vorpommern – als Pilotprojekt das Blaumobil entwickelt, um niederschwellige Beratungsangebote machen zu können.

Am Freitag ab 19 Uhr gibt es in den Räumen der Jugendkunstschule im Alten Gymnasium in Neuruppin einen offenen Themenabend rund um das Thema Sucht und Suchtüberwindung.

Von MAZ-online