Neuruppin

Nach zweieinhalb Monaten corona-bedingter Pause dürfen ab Montag, 1. März, in Brandenburg Blumenläden und Gartencenter wieder öffnen. „Es ist wichtig, dass wir ab März wieder durchstarten können“, sagte am Freitag Rainer Gawenda (67).

Der Seniorchef des gleichnamigen Gartencenters am Neuruppiner Babimostring und die insgesamt 24 Mitarbeiter in Neuruppin und Wittstock haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den Neustart vorbereitet: Außenanlagen wurden eingezäunt, neue Verkaufstische angeschafft, Abstandshinweise für Kunden auf den Boden geklebt. Stück für Stück sei an Stellschrauben gedreht worden, um den Markt effizienter zu machen, so Gawenda.

Gartenfreunde können ab Montag wieder sowohl bunte Frühjahrsblüher als auch Dünger, Erden, Keramik und Pflanzenschutzmittel kaufen. Am Montag erwartet das Gartencenter zudem eine neue Lieferung von Baumschulpflanzungen. „Wir sind gut gerüstet und halten alle Regeln ein“, sagt Gartenbauingenieur.

Gawenda ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen

Demnach ist der Betrieb bisher recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen. „Wir haben keine Hilfen beantragt“, so Gawenda. Stattdessen haben Mitarbeiter Urlaub genommen und Überstunden abgebaut. „Januar und Februar sind für uns meist eh Saure-Gurken-Zeit.“

Auch Blumenläden dürfen wieder öffnen, hatte die Landesregierung vor wenigen Tagen angekündigt. Annett Scheel will in ihrem Geschäft „Die Blume“ aber erst einmal weiter alles beim Alten lassen. „Wir machen weiter wie im vergangenen Jahr“, sagt sie.

Wer Blumen braucht, kann diese telefonisch vorstellen und sich später vor dem Laden abholen. Hineinlassen will Annett Scheel die Kunden zur Sicherheit auch ab Montag nicht. „Dafür ist unser Laden zu klein“, sagt sie.

Blumenhändlerin freut sich auf die Wiedereröffnung

Stefanie Fülbier hat sich in ihrem „Flora-Shop“ nur ein paar Meter weiter in der Friedrich-Ebert-Straße voll darauf eingestellt, ab Montag wieder Kunden begrüßen zu können. Ware hat sie schon geordert. „Wir haben alles da und bekommen auch alles ran“, sagt sie.

Auch sie hatte bisher auf Bestellung gearbeitet. „Aber es ist natürlich viele besser, wenn sich die Kunden auch im Laden umsehen können. Da kann ich auch viel besser beraten.“

Sie hatte am Freitag alles für die Wiedereröffnung am Montag vorbereitet, auch schon viele Kunden informiert. Bis sie hörte, dass aus dem Neustart vielleicht doch nichts wird.

Land schränkt Erlaubnis zum Öffnen am Freitag plötzlich ein

Am Freitag hat die Landesregierung die Wiedereröffnung von Gartenmärkten und Blumenläden überraschend stark eingeschränkt. Aufmachen darf am Montag nur, wer mehr als die Hälfte seiner Verkaufsfläche unter freiem Himmel hat.

Blumenhändlerin Stefanie Fülbier in ihrem Laden. Quelle: Reyk Grunow

Stefanie Fülbier war perplex, als sie am Freitagnachmittag davon hörte. Sie hat auch Blumen auf dem Gehweg zu stehen. Aber der größte Teil ihrer Verkaufsfläche liegt im Laden. Und umbauen ginge für sie gar nicht: „Da müsste ich ja die ganze Straße zustellen.“ Dass sie am Montag erst einmal öffnen will, steht für sie trotzdem fest.

Rainer Gawenda rechnet ab Montag mit einer regen Nachfrage – und vielen Neukunden. „In den vergangenen Wochen haben viele ihren Garten als neues Hobby entdeckt.“ Der Wittstocker begrüßt es, wenn mehr Menschen den Bezug zur Natur suchen. „Wir sehen uns dabei als Mittler.“

Mit mehr Kunden aus Berlin, wo die Gartencenter vorerst weiter geschlossen bleiben müssen, rechnet Gawenda aber nicht – schon weil es im Umfeld der Hauptstadt mehrere Gartencenter gibt. „Unsere Klientel aus der Region reicht uns“, sagt Gawenda. Berliner gehören auch dazu. Gibt es doch gerade im Neuruppiner Raum viele Hauptstädter, die dort einen Zweitwohnsitz haben.

Von Andreas Vogel und Reyk Grunow