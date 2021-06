Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen eine Gruppe von Brandstiftern, die im Oktober in Neuruppin ein Wohnmobil angezündet haben sollen, stehen wohl kurz vor dem Ende. Das hat Neuruppins Polizeichef Jirko Lehmann am Mittwoch gesagt. Demnach hatten die Beamten in Ostprignitz-Ruppin im vergangenen Jahr etwa vier Prozent mehr Einsätze als 2019.