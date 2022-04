Neuruppin

Erstmals seit 2009 gibt es in diesem Jahr wieder einen Ostermarsch im Norden Brandenburgs: Am Ostersonntag wird in Neuruppin unter dem Motto „Frieden jetzt und immer“ demonstriert. Zu den Veranstaltern gehören die Gesamtkirchengemeinde Ruppin, Fridays for Future, der Verein Esta Ruppin, das Aktionsbündnis „Neuruppin bleibt bunt“ und viele Einzelpersonen.

Sie rufen dazu auf, sich am Ostersonntag, 17. April, ab 13.30 Uhr am Bahnhof West zu versammeln. Von dort wird ein Demonstrationszug zum Kirchplatz ziehen.

Ostermarsch mit Familienfest auf dem Kirchplatz

Zwischen Kulturkirche und Schinkeldenkmal beginnt dort um 15 Uhr ein Familienfest mit Bühnenprogramm. Zugesagt haben unter anderem Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking und Ernst-Ludwig Iskenius vom Verein „Internationale Ärzt*innen zur Verhütung des Atomkrieges und in sozialer Verantwortung“.

Auch Wencke Wollny alias Karl die Große tritt beim Familienfest auf. Quelle: Thomas Lox

Die gebürtige Neuruppinerin Wencke Wollny (Karl die Große) wird auftreten, zudem die Wahl-Ruppinerin Katharina Franck und der Berliner Liedermacher Manfred Maurenbrecher. Vor der Bühne werden die Gaukler-Kids mit den Kindern spielen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Die Initiatoren bitten darum, eigenes Geschirr mitzubringen, damit weniger Müll anfällt.

„Gut gegen das Gefühl der eigenen Ohnmacht“

„Ostermärsche sind gut gegen das Gefühl der eigenen Ohnmacht,“ sagt Martin Osinski, der für die Vorbereitungsgruppe spricht. Jeder könne für Frieden, gegen Atomwaffen, gegen das Wettrüsten auf die Straße gehen. Das habe eine lange Tradition in Deutschland.

Am Ostersonntag, 12. April 2009, kamen mehr als 10 000 Menschen nach Fretzdorf, um gegen den Bombenabwurfplatz Bombodrom zu protestieren. Es war der bundesweit größte Ostermarsch. Quelle: Andreas Vogel

Bis 2009 gab es große Ostermärsche in Fretzdorf, bei denen gegen das Bombodrom in der Kyritz-Ruppiner Heide protestiert wurde. Nachdem die Bundeswehr auf den Übungsplatz verzichtet hatte, schlief die Tradition ein.

„Wir verbinden unseren Aufruf zum Ostermarsch mit konkreten Forderungen für eine friedliche Zukunft“, sagt Martin Osinski. „Weltweit gibt es 20 heiße Kriege, mehr als 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Am Krieg in der Ukraine erleben wir hautnah, wie viel Leid jeder Krieg bedeutet.“

Von MAZonline