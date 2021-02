Neuruppin

Die Zukunft von Neuruppin soll im Kaufhaus entstehen. Seit den 90er Jahren steht das ehemalige Magnet-Kaufhaus an der Karl-Marx-Straße leer. Ab und zu nutzte es mal jemand für eine Ausstellung, zwei- oder dreimal fanden dort Diskussionen statt. Doch so richtig hatte niemand bisher einen realistischen Plan für die dauerhafte Nutzung.

Jetzt hat die Neuruppiner Stadtverwaltung eine Idee: Das Kaufhaus könnte zu einer Zukunftswerkstatt für Neuruppin werden. Eine Art „Thinktank“, mit Platz zum Diskutieren, Visionieren und Beraten. Ein Ort, an dem sich die Neuruppiner gemeinsam Gedanken machen können, wie sie sich ihre Stadt der Zukunft vorstellen. Dafür gibt es sogar Fördergeld vom Land.

Zukunftskonzepte hatte die Fontanestadt schon einige. Die jüngste „Neuruppin-Strategie“ zeigt auf, wie sich Stadtverwaltung und Stadtverordnete die Entwicklung von Neuruppin bis 2030 vorstellen. Das Konzept ist inzwischen schon ein paar Jahre alt und soll demnächst überarbeitet werden. Und diesmal sollen die Bürger viel stärker mitreden als das in der Vergangenheit der Fall war.

Neuruppin zwischen Klimawandel und Energiewende

„Das ist natürlich heute eine ganz andere Zeit“, sagt Neuruppins Baudezernent Arne Krohn mit Blick auf die früher beschlossenen Strategien für die Stadtentwicklung. Heute würden Themen eine viel größere Rolle spielen, die früher zwar auch wichtig waren, aber nicht direkt im Zentrum standen: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, die Energiewende, umweltfreundliche Verkehrsmittel, Bürgerbeteiligung zum Beispiel.

Mit ihren Überlegungen zu einer neuen Art der Stadtplanung hat die Fontanestadt sich bei einem landesweiten Wettbewerb jetzt durchgesetzt. Neuruppin bekommt vom Land in den nächsten Jahren einen finanziellen Zuschuss, um seinen Plan von der Stadt der Zukunft zu entwickeln. Oder wenigstens damit zu beginnen.

Das Bauministerium hatte vor einigen Monaten alle Städte und Gemeinden aufgerufen, sich mit eigenen Ideen an dem Wettbewerb zu beteiligen. Der Wettbewerb schien so hoch angebunden, dass Krohn damals vermutete, es würde sicher ein beträchtliches Preisgeld geben. Tatsächlich stehen 90 000 Euro bereit, verteilt auf zwei Jahre – nicht wirklich viel.

Land zeichnet acht Orte als Stadt der Zukunft aus

Trotz des erheblichen Aufwands hat sich die Stadt beteiligt. Insgesamt gingen nur 17 Bewerbungen für den Wettbewerb ein. Acht Kommunen wurden als Gewinner gekürt. Neben Neuruppin gehören Wittenberge und Perleberg dazu, die sich jedoch gemeinsam beworben hatten.

„Wir haben für unseren Beitrag im Wesentlichen das aufgeschrieben, was wir ohnehin vorhaben“, sagt Neuruppins Stadtplaner Jan Juraschek.

Ein wichtiger Punkt: Die Bürger stärker in das einbeziehen, was geplant wird. Wie genau das passieren soll, ist noch ein bisschen unklar. „Ganz wichtig ist uns, dass alle Lust und Spaß dabei haben“, sagt Baudezernent Krohn. Ihm schwebt eine Art der Bürgerbeteiligung vor, bei der die Menschen unbedingt mitmachen wollen. Keine drögen Diskussionen, bei denen am Ende nach mehreren Stunden Punkte für verschiedene Projekte an eine Tafel geklebt werden.

Neuruppin will auch die Bürger erreichen, die bisher nicht mitreden wollten

Auf jeden Fall gehe es darum, auch jene Menschen in die Planung mit einzubeziehen, die die Stadt bisher dafür nicht erreichen konnte, sagt Krohn. Ideen wie die Umnutzung des Stadtparks als modernen Lauf- und Freizeitpark, wie sie Schüler der evangelischen Schule entwickelt haben, schweben ihm dabei vor.

Auch anderes wurde schon angedacht: Die Umgestaltung der Karl-Marx-Straße zu einer Umweltverbundtrasse mit mehr Platz für Busse, Radfahrer und Fußgänger zum Beispiel. Oder eine bessere Verkehrsanbindung der Ortsteile an die Stadt; in den vergangenen Jahren war etwa von einer neuen Buslinie oder einem Ortsteilmobil zum Ausleihen für jedes Dorf die Rede. Ohne dass daraus allerdings bin heute etwas Konkretes entstanden wäre.

Die Eigentümer des einstigen Magnet-Kaufhauses haben sich bereiterklärt, die Räume als Diskussionsort zur Verfügung zu stellen. Allerdings sind Treffen in geschlossenen Räume wegen der Pandemie derzeit gar nicht möglich. Und unter freiem Himmel gehen sie auch nicht – dafür ist es im Moment noch viel zu kalt, räumt Juraschek ein.

Bis März könnte in Neuruppin klar sein, wie es weitergehen soll. Viel Zeit ist nicht. Das Land hat vorgesehen, dass der Wettbewerb nur zwei Jahre läuft. Geld gibt es nur bis Ende 2022. Ambitioniert – wieder einmal.

Von Reyk Grunow