Neuruppin

Ein Jungbulle eines Landwirtschaftsbetriebes aus Neuruppin Treskow ist am Samstag gegen 13.30 Uhr in einen Graben hinab in den Ruppiner See gestürzt und hat sich dabei beide Vorderbeine gebrochen. Der Landwirt wollte die Herde umsetzen, als das Tier ausbrach. Dabei trat der Jungbulle fehl, stürzte einen Graben hinab und in den Ruppiner See hinein.

Bulle bricht sich beide Vorderläufe

Beim Stolpern über das unwegsame Gelände verletzte sich das Tier schwer, beide Vorderläufe waren gebrochen. Feuerwehr und Polizei eilten zu Hilfe.

Der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin alarmiere die Bereitschaftstierärztin für Notfälle, gleichzeitig hatte auch schon der Landwirt seinen Tierarzt telefonisch erreicht. Der kam, konnte das Tier aber nur noch betäuben und dann mit vier Schüssen von seinen Qualen erlösen.

Von MAZ-online