Neuruppin/Rheinsberg/Kyritz

Die Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) hat für Sonntag, 1. Mai, in Neuruppin und Rheinsberg geänderte Fahrzeiten während der Sommerzeit für bestimmte Buslinien bekanntgegeben.

ORP stellt Fahrplan auf Sommerzeit um – bestimmte Linien betroffen

Betroffen ist zum einen die Linie 794(Tierpark-Heide-Linie) von Neuruppin aus über Gühlen Glienicke nach Rheinsberg (mit Fahrradanhänger). Die Haltestelle Neuglienicke Forsthaus wird auf dieser Linie zusätzlich angeboten, um den Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, die Kyritz-Ruppiner Heide zu besuchen.

Zustiege mit dem Fahrrad sind an den Haltestellen Rheinsberger Tor, Kunsterspring, Gühlen Glienicke und Neuglienicke Forsthaus möglich. Täglich verkehren drei Fahrten nach Rheinsberg (8.35 Uhr, 12.35 Uhr und 15,50 Uhr) sowie retour nach Neuruppin (11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18.25 Uhr). Am Wochenende verkehrt ein zusätzlicher Bus ohne Fahrradanhänger um 9.30 Uhr ab Bahnhof Rheinsberg und 10.35 Uhr zurück zum Rheinsberger Tor in Neuruppin.

Auch auf die Linie 785 hat die Umstellung Auswirkungen. Von Rheinsberg aus werden täglich drei Fahrten nach Mirow und zurück angeboten. Davon werden bei zwei Touren die Fahrradanhänger dabei sein. Am Wochenende verkehrt die Linie zusätzlich zweimal täglich nach Heimland und Luhme.

Anschluss an Regionalbahn 54 ab und nach Rheinsberg ist gesichert

In Rheinsberg ist der Anschluss von der und zur Regionalbahn 54 sichergestellt. Das Angebot auf der Linie 788 von Rheinsberg nach Großzerlang wird an den Wochenenden erweitert. Auch hier wird der Anschluss von der und zur Regionalbahn sichergestellt, teilte die ORP mit.

Die Anpassungen für Neuruppin und Rheinsberg gelten bis zum 9. Oktober.

Fahrplanumstellung in Kyritz ab Samstag, 14. Mai

In Kyritz beginnt die Fahrplanumstellung am Samstag, 14. Mai. Bis zum 28. August verkehrt die Stadtlinie 701 an den Wochenenden. Dann sind sechs Fahrten von der Haltestelle Lindenschule an den Untersee und retour vorgesehen. Die Abfahrten sind um 9.52 Uhr, 10.52 Uhr, 12.52 Uhr, 14.52 Uhr, 16.52 Uhr und 17.52 Uhr. Rückfahrten ab Untersee sind um 10.27 Uhr, 11.27 Uhr, 13.27 Uhr, 15.27 Uhr, 17.27 Uhr und 18.27 Uhr möglich.

Alle Fahrplantabellen sind außerdem über die Webseite der ORP, www.orp-busse.de zu finden. Unter der Service-Hotline 03391/40 06 18 stehen die Mitarbeiter der ORP für Fragen zum Fahrplan zur Verfügung.

Von MAZonline