Jetzt ist offiziell, was sich in den vergangenen Wochen immer mehr angedeutet hatte: Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde stellt sich nach fast 16 Jahren im Amt am 8. November ein drittes Mal zur Wahl. Der 64-Jährige tritt als Einzelkandidat an, doch er ist nicht allein. Gleich drei politische Gruppierungen stehen hinter ihm.

Der Kreisvorstand von Bündnis90/Die Grünen hatte Golde bereits am 11. August einstimmig als seinen Kandidaten benannt, sagt Grünen-Sprecherin Cornelia Schwerin. Der Vorstand der Neuruppiner CDU hat ebenfalls mit Mehrheit für Golde als seinen Kandidaten bei der Wahl im November gestellt.

Am Mittwochabend hat schließlich die Wählergemeinschaft Pro Ruppin bei einer Mitgliederversammlung in Gildenhall geschlossen dafür gestimmt, dass der bisherige Bürgermeister aus der künftige sein soll.

Seit 16 Jahren ist Golde Bürgermeister

Golde leitet die Stadtverwaltung in Neuruppin seit 2005 als hauptamtlicher Bürgermeister. Lange habe er gezögert, noch einmal zur Wahl anzutreten. „Aber in den vergangenen Wochen habe ich so viel Zuspruch von allen Seiten bekommen“, sagt er selbst. Letztlich habe er sich dadurch überzeugen lassen, doch noch einmal ins Rennen zu gehen.

Für die Mitglieder von Pro Ruppin war Goldes Erfahrung ein gewichtiger Punkt, der für ihn sprach. Angesichts von Corona werde die Zukunft sehr schwierig, sagt Ralph Bormann, der Vorsitzende von Pro Ruppin. Umso wichtig sei es, jemanden zu haben, der weiß, wie eine Verwaltung und eine Stadt funktioniert.

Für die Bündnisgrünen war noch etwas bei ihrer Entscheidung sehr wichtig, sagt Cornelia Schwerin. Dass Jens-Peter Golde zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen vermitteln könne. Das habe er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, sagt auch Heinz Stawitzki der Fraktionschef der CDU in der Stadtverordnetenversammlung.

Golde hatte auch bei anderen Partei für einen gemeinsamen Kandidaten geworben

„Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich aller demokratischen Kräfte auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können“, sagt Jens-Peter Golde selbst. Als Gegengewicht zu einem möglichen Bewerber der AfD zum Beispiel. In der Tat hatte er in den vergangenen Monaten auch für einen Kandidaten einer anderen Partei geworben.

Doch damit konnte er nicht alle überzeugen. Letztlich hat er sich auf Bitten verschiedener Gruppen entschieden, selbst anzutreten. „Mit ganzer Kraft“, wie Golde am Mittwochabend betonte. Entscheiden müssten am Ende aber die Wähler, ob sie es ihm zutrauen, die Stadt weitere acht Jahre zu führen.

Mit Jens-Peter Golde gibt es offiziell sechs Kandidaten. Gerd Klier geht für Die Linke ins Rennen, Nico Ruhle für die SPD. Hinzu kommen mindestens vier Einzelbewerber: Jens-Peter Golde, der frühere Kliniken-Chef Horst-Michael Arndt, der Bauingenieur Ronny Hein und ein vierter Bewerber, der seinen Namen bisher aber nicht öffentlich machen wollte.

Jetzt könnten es neun Kandidaten bei der Wahl im November werden

Absehbar ist, dass auch die Vereinigung BVB/Freie Wähler einen Bewerber ins Rennen schicken will. Und schließlich hat die AfD nach MAZ-Informationen bereits einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl bestimmt, dessen Namen sie aber auch noch geheim hält.

Zudem will sich in diesen Tagen eine weitere Wählergemeinschaft gründen, die möglicherweise auch einen eigenen Kandidaten stellt. Das wäre der neunte Bewerber fürs Bürgermeisteramt.

Die Wahl findet am 8. November statt. Bis 3. September, 12 Uhr können Kandidaten noch ihre Unterlagen im Rathaus abgeben.

Von Reyk Grunow