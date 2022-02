Neuruppin: CDU fordert mehr Landes-Geld für die Ruppiner Kliniken

Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) soll dem Kreistag ein Memorandum vorlegen, in dem das Land aufgefordert wird, die Ruppiner Kliniken besser mit Geld für Investitionen auszustatten. Das hat am Freitag die CDU-Kreistagsfraktion angesichts des bevorstehenden zweitägiges Warnstreiks an den Ruppiner Kliniken vorgeschlagen.

Das Neuruppiner Krankenhaus mit all seinen Besonderheiten wie etwa der Pavillon-Struktur und seiner parkähnlichen Anlage leide besonders unter der nicht ausreichenden Finanzierung durch Bund, Krankenkassen und Land, sagte Sebastian Steineke, der Fraktionschef der Christdemokraten im Kreistag.

CDU will, dass sich Neuruppins Landrat wieder um die Kliniken kümmert

Zugleich will die CDU, dass Landrat Reinhardt wieder den Platz in der Gesellschafterversammlung des Neuruppiner Krankenhauses einnimmt. „Es ist sehr unglücklich, wenn der Hauptverwaltungsbeamte für Versammlungen einen Vertreter schickt“, so Steineke.

Anstelle von Reinhardt vertritt seit mehr als einem Jahr der Kämmerer Arne Kröger offiziell die Belange des Landkreises als Eigentümer der Kliniken. „Es geht auch immer um Anerkennung und Symbolik“, sagte der CDU-Mann Steineke. Das gelte insbesondere, wenn knifflige Situationen wie derzeit zu meistern seien.

Seit Dezember Tarifverhandlungen am Neuruppiner Krankenhaus

Am Neuruppiner Krankenhaus kämpft die Gewerkschaft Verdi seit Dezember darum, dass etwa 1400 Beschäftigte der Kliniken und des Tochterunternehmens OGD künftig zu 100 Prozent nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Dazu ist die Geschäftsführung nicht bereit.

Der Klinikchef Gunnar Pietzner verweist auf die schwierige finanzielle Lage. Gleichwohl sei man bereit, den 1400 Klinikbeschäftigten mehr Geld zu zahlen, aber eben nicht 100 Prozent nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes, so Pietzner. Das sollen lediglich die etwa 800 Mitarbeiter erhalten, die direkt in der Pflege arbeiten, nicht aber die Beschäftigen in den Laboren und den anderen Bereichen.

Linke: Die Ruppiner Kliniken müssten Chefsache sein

An den Standpunkten von Verdi und der Klinikführung hat sich seit Dezember kaum etwas geändert – auch deshalb regt die CDU nun eine Sondersitzung des Kreistages an. Schließlich gehe es um die Situation im größten Unternehmen des Kreises mit gut 2500 Mitarbeitern. „Wir brauchen ein gut aufgestelltes Krankenhaus für die Zukunft unserer Region“ sagte Steineke.

Die Kliniken müssten Chefsache sein, sagte auch Justin König, Fraktionschef der Linken im Kreistag. „Man fragt sich schon, was der Landrat überhaupt noch macht, wenn er nirgendwo mehr teilnimmt.“ König sieht die Finanzierung der sogenannten Schwerpunktkrankenhäuser in Brandenburg allerdings generell als „schlecht geregelt“ an. Auch deshalb begrüßt der Linke den CDU-Vorstoß zu einer Sondersitzung zum Thema Krankenhaus.

Regulär tagt der Kreistag am 31. März in Kyritz wieder, der zweitägige Warnstreik an den Ruppiner Kliniken ist für Montag, 28. Februar, und Dienstag, 1. März, angesetzt. An den bisherigen zwei Warnstreiks hatten sich jeweils knapp 300 Beschäftigte beteiligt, Landrat Reinhardt war trotz Einladung nicht erschienen.

Von Andreas Vogel