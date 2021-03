Neuruppin

Zuerst waren es die Sorgen wegen des fehlenden Personals. Dann kam auch noch Corona. „Und irgendwann ging gar nichts mehr“, erzählt Cindy Brückmann. „Es war alles zu viel.“

Die Neuruppinerin zog am Ende die Reißleine: Sie schloss ihren Gastronomiebetrieb im Februar. Sie gehört zu den ersten der Region in der Branche, die wegen der Pandemie ihr Geschäft aufgeben. „Das hat schon weh getan.“

Erst 2019 hat sie mit ihrem Mann Stephan das „Cindy’s Café am See“ aufgemacht: voller Hoffnung und mit vielen Gästen. Der Betrieb, der am Neuruppiner Bollwerk und somit fast direkt am Wasser liegt, war auch später ein Anziehungspunkt.

Geld-Sorgen wegen der Pandemie-Schließung

„Das Problem war, dass wir in der ersten Zeit kaum das passende Personal gefunden haben.“ Der Fachkräftemangel sei extrem in der Branche, sagt Brückmann, die in der ersten Zeit deswegen bis zu 80 Stunden wöchentlich schuften musste.

Als sich dann die Situation leicht entspannt hat, kam die nächste Hürde: die Pandemie, und die mit ihr einhergehenden Schließungen und Einschränkungen für Gastronomiebetriebe. Die Corona-Hilfen halfen nur bedingt. Die hohe Pacht drückte und die Geschäftsinhaberin musste auch noch das Kurzarbeitergeld für ihre vier Festangestellten vorstrecken.

Dieses Bild ist kurz nach der Eröffnung von „Cindy’s Café am See“ entstanden: Cindy Brückmann (r.) und ihr Team waren damals voller Tatendrang. Quelle: Peter Geisler

„Ich kenne viele Leute, die Kredite aufgenommen haben, um durch die Krise zu kommen“, berichtet Brückmann. Das kam für sie aber nicht in Frage. „Wenn es zumindest einen Stichtag gegeben hätte, ab dem wir wieder öffnen können, dann hätte ich das vielleicht gemacht.“

So aber, ohne jegliche Perspektive für eine Wiedereröffnung, wollte sie sich nicht noch weiter finanziell belasten. „Und dann hat sich im Januar bei mir beruflich noch etwas ergeben.“ Damit war klar, dass sie aussteigt – aber auch, dass sie sich noch länger mit den Altlasten beschäftigen wird.

Probleme mit dem Kurzarbeitergeld

„Vor allem mit dem Kurzarbeitergeld gibt es ganz viel Theater.“ Schon früher sei das nicht einfach gewesen, sagt sie und bestätigt damit die Aussagen des Betreibers des Neuruppiner Restaurants „Rosengarten“. Holger Wizisk kritisiert, dass das von den Unternehmern vorgestreckte Kurzarbeitergeld den Firmen vom Staat viel zu spät erstattet wird. Er befürchtet, dass er wegen der schleppenden Rückzahlung sein Haus zumachen muss.

Cindy Brückmann hat jetzt noch ein anderes Problem. Die zuständige Agentur für Arbeit habe ihr mitgeteilt, dass das Kurzarbeitergeld nicht mehr kommt, weil sie ihren Mitarbeitern gekündigt hat – auch wenn diese wegen der Kündigungsfrist noch bis Ende März bei ihr angestellt sind.

„Das Problem ist auch, dass man beim Arbeitsamt keinen richtigen Ansprechpartner hat.“ Denn sie als Unternehmerin müsse sich an eine allgemeine Servicenummer wenden, wo sie zu wechselnden Mitarbeitern durchgestellt wird, die ihren Fall nicht kennen.

Deutlich mehr Kurzarbeiter als vor Corona – aber weniger als im Sommer 670 Anträgefür Kurzarbeitergeld hat die Neuruppiner Agentur für Arbeit im Januar geprüft. Im Januar vor einem Jahr waren es lediglich zehn. Im April 2020, kurz nach dem Ausbruch der Pandemie also, waren es mit 3250 aber deutlich mehr als ein Jahr später. 5700 Menschen befanden sich im Januar im Agenturbezirk, der sich auf die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel, Havelland erstreckt, in Kurzarbeit. Im Januar 2020 waren es nur 60. Im April vergangenen Jahres bezogen gleich 27.470 Menschen das Kurzarbeitergeld. Um die Flut der Kurzarbeitergeld-Anträge bewältigen zu können hat die Agentur für Arbeit kräftig aufgestockt. In der Hochphase des ersten Lockdowns haben bundesweit bis zu 11.500 Mitarbeiter aus anderen Bereichen bei der Bearbeitung mit angepackt. Das Personal wurde nach groben Schätzungen seit Beginn der Pandemie verzehnfacht. Wie stark in der jeweiligen Region, das hängt vom Antragsaufkommen ab und wird kontinuierlich angepasst.

Das kann sich Maren Wetzel kaum vorstellen. Denn zum einen beantworten bei der Arbeitgeber-Hotline Experten die Fragen zur Kurzarbeit, so die Pressesprecherin der Agentur. Zum anderen haben die Unternehmer einen festen Ansprechpartner, wenn sie schon einmal Kontakt zu ihrem Haus hatten.

Tatsächlich sei es aber so, dass jemand, der sein Geschäft aufgibt, keine Chance auf Weiterzahlung von Kurzarbeitergeld hat. Dieses werde nur dann überwiesen, wenn der Arbeitsausfall nur vorübergehend ist. Ab der Kündigung könne das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu verhindern, nicht mehr erfüllt werden – und die Zahlung sei dann rechtlich nicht gestattet, erklärt Wetzel.

Neuruppiner Agentur braucht im Schnitt 9,2 Tage

Die Kritik des Rosengarten-Chefs kann die Sprecherin gar nicht nachvollziehen. „Wenn die Unterlagen von den Unternehmen vollständig bei uns eingehen, sind wir schnell in der Bearbeitung, weil wir wissen, dass das jetzt superwichtig ist für die Unternehmen.“

Die Bundesagentur für Arbeit verspricht, dass die Anträge innerhalb von 15 Tagen bearbeitet werden. Die Neuruppiner Behörde schaffe das im Schnitt in 9,2 Arbeitstagen.

Spätere Überweisung bei später eingereichten Anträgen

Die Anträge können sich zwar am Monatsanfang kurz stapeln. „Im weiteren Monatsverlauf kehrt sich dieses Verhältnis allerdings um. Einen Antragsstau gibt es nicht.“ Zu Verzögerungen komme es, wenn der Arbeitgeber unvollständige Unterlagen einreicht oder unplausible Angaben macht.

Zu späteren Überweisungen könne es zudem kommen, wenn ein Unternehmer erst verspätet die Anträge einreicht. Gesetzlich gesehen, kann er das bis zu drei Monate hinauszögern. „Dann ist die spätere Bewilligung Folge der spät eingereichten Unterlagen.“

Von Celina Aniol