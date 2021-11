Neuruppin

Anwohner informierten am Freitagnachmittag die Polizei darüber, dass es in einer Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neuruppiner Junckerstraße verdächtig nach Cannabis rieche. Polizeibeamte, die dies überprüften, bemerkten den starken Cannabisgeruch ebenso.

Allerdings weigerte sich der Wohnungsinhaber, die Tür zu öffnen. So mussten die Beamten erst einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung erwirken und ließen dann von einem Schlüsseldienst die Tür öffnen.

Dort trafen sie einen bereits polizeibekannten 32-Jährigen an. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten drei Cannabispflanzen, einen Schlagring, sowie einen Karton mit mehreren offenbar selbst gebauten Sprengkörpern.

Der 32-Jährige wurde daraufhin in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin durch die Kriminalpolizei vernommen. Offenbar aus Geldmangel hatte der 32-Jährige die Sprengkörper angefertigt, um diese als Silvesterknaller zu benutzen.

Lesen Sie auch Fehrbellin: Polizei stoppt Auto voller Hanfpflanzen

Die Überprüfung der Stoffe und Gegenstände bestätigte die Aussage des Tatverdächtigen. Es stellte sich aber auch heraus, dass die Gegenstände und Stoffe ungeeignet waren, um daraus Sprengmittel herzustellen.

Der 32-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Der Mann aus Ostprignitz-Ruppin hat sich nun wegen mehrerer Straftaten zu verantworten.

Von MAZ-online