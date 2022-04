De Commerzbank schießt ihre einzige Filiale in Neuruppin. Nur noch bis Mitte Mai finden Kunden dort einen Ansprechpartner. Wie auch andere Banken verlegt das Unternehmen sein Geschäft mit Privatkunden zunehmend ins Internet.

Die Commerzbank hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Bundesweit will sie ihr Filialnetz von einst 790 Standorte auf 450 reduzieren. Quelle: Boris Roessler/dpa