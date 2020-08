Neuruppin

Durch die Theorie rasant durchdüsen, die Praxis quasi auf der Überholspur deichseln – und dann nichts wie möglichst schnell den Schein schaffen. So sportlich sehen die Pläne vieler Heranwachsender aus, wenn es um die Fahrerlaubnis geht.

Derzeit werden sie aber meistens nur eins: enorm ausgebremst. „Bei uns müssen die Leute etwa ein halbes Jahr warten, wenn sie anfangen wollen“, sagt Thomas Döring, der in der Fahrschule seines Vaters Bernd Döring arbeitet.

Mehrere Monate Wartezeit an den Fahrschulen

Genauso sieht es bei Frank Birkholz aus, der ebenfalls in Neuruppin Fahrnovizen auf die richtige Spur bringt. Auch bei ihm können Anfänger erst nach etwa sechs Monaten loslegen.

Ähnliche Situation in Wittstock, wenn auch nicht ganz so angespannt. „Wer bei uns die Theorie beendet, muss jetzt drei Monate auf die Praxis warten“, sagt Matthias Seidel, Inhaber der dortigen Fahrschul-Gesellschaft mit Zweigstellen in Meyenburg und Pritzwalk. Beim Büffel-Part beträgt die Wartezeit bei Seidel etwa einen Monat.

Der Neuruppiner Fahrlehrer Frank Birkholz liebt seinen Beruf – er weiß aber auch, dass man für ihn starke Nerven braucht. Und dass viele junge Menschen mittlerweile den Weg zum Ausbilder hinterm Lenkrad scheuen. Quelle: Henry Mundt

Der Grund für die Geduldsprobe, auf die Führerschein-Anwärter jetzt gestellt werden: an erster Stelle Corona. Etwa acht Wochen lang waren die Fahrschulen wegen der Pandemie geschlossen. Da staut sich einiges auf.

Und auch jetzt können die Fahrlehrer wegen der Pandemie nicht in den Normalbetrieb umschalten. Vollgas bei der Theorie? Fehlanzeige.

In Wittstock zum Beispiel dürfen derzeit nur 20 Schüler im Unterrichtsraum sitzen. Normalerweise sind es 44, sagt Seidel. Döring in Neuruppin kann im Moment nur sechs Plätze anbieten statt der sonst 15.

Auch bei der Fahrpraxis gibt es in Neuruppin einen Stau

Ein noch größeres Problem scheint es bei dem praktischen Teil der Ausbildung zu geben. Zum einen, weil jetzt immer noch die alten Schüler Plätze belegen, die durch die Fahrschulschließungen nicht zum Zuge gekommen sind.

Zum anderen, weil derzeit laut Döring mehr Fahrschüler als sonst die Prüfung bestehen. „Durch den Lockdown hatten sie mehr Zeit zum Lernen“, mutmaßt er. Und sie drängeln jetzt umso mehr in der Praxis-Warteschlange.

Im Auto während der Ausbildung gibt es Zusatzregeln: Lüften, desinfizieren und Maske tragen sind Pflicht. Nicht erlaubt ist es, mehrere Fahrschüler auf einmal im Fahrzeug mitzunehmen, wie es sonst zum Beispiel bei Überlandfahrten üblich ist. Das vergrößert den Rückstau zusätzlich.

Döring rechnet damit, dass der Corona-Stau an seiner Fahrschule erst in etwa einem halben Jahr abgebaut ist. „Es kommt aber auf die weiteren Lockerungen an.“

Hendrik Schreiber ist Vorsitzender des brandenburgischen Fahrlehrer-Verbands. Er weiß, mit welchen Problemen die Fahrschulen während der Pandemie zu kämpfen haben – und wünscht sich klarere Regeln vom Land. Quelle: MAZ

Genauso sieht das auch Hendrik Schreiber. Deshalb drängele er auch bei der Landesregierung, sagt der Chef des brandenburgischen Fahrlehrer-Verbands, der in Brandenburg an der Havel eine Autoschule betreibt. Doch bisher mit wenig Erfolg. „Ich bin unzufrieden mit der Kommunikation.“

Das Problem ist, dass die Fahrschulen durchs Raster fallen. „Wir sind weder Bildungsträger noch körpernahe Dienstleistung“, sagt Schreiber. Sondern irgendetwas dazwischen. Bei Lockerungen beziehe sich das Land aber immer auf eine der beiden Gruppen – für die, die dazwischenliegen, bleibt unklar, was im Moment gilt.

Abstandspflicht in der Fahrausbildung gilt weiter für fast alle

Tatsächlich verweist das Gesundheitsministerium auf MAZ-Anfrage vor allem auf eine alte Mitteilung zu Fahrschulen von Anfang Mai. Lediglich eine neue Verordnung von Mitte August nennt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse in diesem Zusammenhang. Diese bezieht sich allerdings nur auf Bildungsträger, die die berufliche Schiene abdecken.

„Die Ausnahme vom Mindestabstand im Bereich Fahrschule könnte für Ausbildungen von Berufskraftfahrerinnen/Berufskraftfahrer gelten, wenn der Führerscheinerwerb in die Ausbildung integriert wäre“, resümiert Hesse. Sprich: Für den normalen Fahrschüler gilt nach wie vor die strikte Abstandspflicht – und für die Fahrschulen somit die bisherigen Restriktionen.

Auch beim Unterricht an der Fahrschule Bernd Döring muss Lehrer Roland Ramp die Einhaltung der Coronaregeln beachten. Quelle: Henry Mundt

Zwar wird sich das Landeskabinett schon am 1. September erneut mit den Corona-Regeln beschäftigen. Ob sich dabei aber etwas für die Autoausbilder ändern könnte, verrät Hesse nicht. Aus Sicht Schreibers wäre das allerdings überfällig – und möglich, wie es andere Bundesländer beweisen.

Corona ist allerdings nur ein Problem, das zu langen Schlangen bei den Fahrschulen im Ruppiner Land führt. „Unsere Wartezeiten sind auch deshalb jenseits von Gut und Böse, weil wir zu wenige Fahrlehrer haben“, beschreibt Frank Birkholz die Situation. Der Berufsstand sei überaltert. Und junge Menschen wollen sich kaum noch zum Fahrlehrer ausbilden lassen.

Statt zehn nur noch eine Handvoll Fahrschulen in Neuruppin

Rund zehn Fahrschulen habe es noch vor einiger Zeit alleine in Neuruppin gegeben, sagt Birkholz. „Jetzt sind es noch etwa fünf.“ Die Stadt könnte eindeutig mehr vertragen.

Dass der Beruf, auf den er schwört, nicht mehr die Vorfahrt genießt, führt der Fahrlehrer auf mehrere Ursachen zurück. So schrecke die lange und teure Ausbildung viele ab. Genauso wie die Arbeitszeiten, die in den Nachmittag und Abend fallen. „Das ist nicht gerade familien- noch freizeitfreundlich.“ Zudem seien die Anforderungen an die Fahrlehreranwärter gestiegen.

Viele Fahrschulen finden keine Fahrausbilder mehr

Den von Birkholz ausgemachten Trend und die Gründe bestätigen auch andere. So sucht Matthias Seidel aus Wittstock seit mehreren Jahren zwei Fahrlehrer – und findet keine.

Nur Thomas Döring klagt nicht. Der Betrieb seines Vaters bildet gerade zwei Fahrlehrer aus. Er weiß aber um die angespannte Lage. „Für uns sind die zwei Leute ein echter Glücksgriff.“

Hendrik Schreiber beschreibt die Situation so: „Unsere Branche hat einen ganz großen Fachkräftemangel – das ist wie bei den Pflegeberufen. Das trifft uns massiv.“ Und es werde immer schlimmer, denn das Durchschnittsalter liegt bei 54 Jahren, viele Lehrer gehen demnächst in Rente. Er selbst sucht ebenfalls dringend neue Fahrausbilder.

Damit die Fahrschulen weiter ohne lange Warteschlangen ausbilden können, müssen sie selbst Fahrlehrer ausbilden, meint der Landeschefausbilder Hendrik Schreiber. Er sieht aber auch den Staat in der Verantwortung. Quelle: Henry Mundt

Dass junge Menschen es sich zweimal überlegen, den Beruf zu ergreifen, kann er aber verstehen. Denn für die Ausbildung müssen sie bis zu 15.000 Euro auf den Tisch legen. Um an neue Lehrer zu kommen, übernehmen zwar manche Fahrschulen zumindest einen Teil der Kosten – die Ausgabe müssen sie dann aber auch erwirtschaften. „Und es sind in der Masse meistens Kleinstbetriebe: Für die ist es eine Riesensumme.“

Trotzdem glaubt er, dass es nur eine Chance gibt, dem Negativtrend zu trotzen: „Wir müssen selbst ausbilden.“ Das haben die Fahrschulen lange Zeit als nicht notwendig empfunden. Er sieht aber auch den Staat in der Pflicht, ihnen beim Gasgeben an dieser Stelle unter die Arme zu greifen. „Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, Menschen an sichere Mobilität heranzuführen“, so der Landeschefausbilder.

Von Celina Aniol