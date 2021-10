Neuruppin

Für die Dauer des Martinimarktes bekommt Neuruppin wieder ein Corona-Testzentrum. In den Räumen der ehemaligen Wäscherei in der Bilderbogenpassage zwischen August-Bebel-Straße und Schulplatz kann sich jeder auf eine mögliche Infektion mit Coronaviren testen lassen.

Das Angebot richtet sich vor allem an die Besucher des Martinimarktes, aber nicht nur an sie, sagt Andrea Voigt von der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom. Sie hat das Testangebot in Zusammenarbeit mit der Firma Isa Serini organisiert.

Tests gibt es von Freitag, 29. Oktober, bis Sonntag, 7. November. Ein überwachter Eigentest kostet 7,90 Euro, ein Antigen-Schnelltest 8,90 Euro, teilt die Inkom mit. Bezahlt werden kann ausschließlich mit EC-Karte. Das Testergebnis gibt es nur in digitaler Form direkt aufs Smartphone.

Zutritt zum Martinimarkt nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene

Für den Martinimarkt in der Neuruppiner Innenstadt gilt für Besucher ab zwölf Jahre in diesem Jahr die 3-G-Regel: Zutritt bekommt nur, wer auf Coronaviren getestet wurde, von einer Corona-Infektion genesen oder gegen die Viren geimpft ist. Das wird am Eingang kontrolliert.

Geöffnet ist die Teststation in der Bilderbogenpassage ähnlich wie der Martinimarkt: täglich ab 14 Uhr und bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr. Am Eröffnungsfreitag, 29. Oktober, sind Test bereits ab 17 Uhr möglich, am letzten Sonntag, 7. November, nur bis 20 Uhr.

Unter https://www.etermin.net/isa-serini können ab sofort Termin für einen Test gebucht werden.

Von Reyk Grunow