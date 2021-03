Neuruppin

Schnelltests sollen dafür sorgen, dass Coronainfizierte schnell entdeckt werden – und dass sie das Virus nicht mehr weiterverbreiten. Dumm nur, dass es bis vor Kurzem ausgerechnet für Kinder in Ostprignitz-Ruppin keine kostenlosen Teststellen gab. Schließlich handelt es sich dabei um die Gruppe, die trotz der Pandemie durch den Schul- oder Kitabesuch oft viele Kontakte mit anderen hat.

Seit Freitag hat das Deutsche Rote Kreuz in Neuruppin diese Lücke geschlossen. „Endlich“, kommentiert Ronny Sattelmair, DRK-Vorstandsvorsitzender in Neuruppin. Schon lange habe sich sein Verband darum bemüht. „Wir haben gleich in der ersten Phase das Material für Kinder bestellt.“ Doch diese Lieferung ließ auf sich warten. Das hatte zur Folge, dass lange Zeit nur Personen ab 14 Jahren getestet werden konnten.

Erwachsenen-Test nicht für Kinder geeignet

Denn die Corona-Checks für Ältere waren für Kinder nicht zugelassen. „Und selbst wenn, dann hätte ich sie nicht anwenden lassen“, sagt Sattelmair, der selbst zwei Kinder im fraglichen Alter hat. Die Stäbchen müssen bei diesen Schnelltests nämlich tief in die Nase eingeführt werden.

Was Erwachsene im Normalfall einfach wegstecken, könnte bei Kindern aber einen gehörigen Schreck verursachen. „Und dann wollen sie mit Weißkitteln überhaupt nichts mehr zu tun haben.“ Eine zusätzliche emotionale Belastung während der ohnehin für Kinder belastenden Pandemie hält er für untragbar.

Neuruppiner DRK-Chef: Schnelltest ohne Tränen

Auch bei den Kindertests werden Stäbchen in die Nase eingeführt – allerdings nur im vorderen Bereich. „Das ist völlig schmerzfrei und geht ohne jede Träne“, versichert Sattelmair. Angewendet werden kann der Test deshalb bereits ab null Jahren.

Schlucktests bietet der DRK im Kreis Ostprignitz-Ruppin derzeit nicht an. „Das hört sich fantastisch einfach an.“ Allerdings haben die Mediziner, die das DRK um Rat fragt, diese Testart noch nicht empfohlen. Das könne sich aber schnell ändern, da sich der Testmarkt im Moment rasant entwickelt. Den Abstrichtest für Kinder will der Verband in Kyritz zeitgleich mit Eröffnung seiner neuen Teststelle am 30. März anbieten.

