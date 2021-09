Neuruppin

Die Aufregung war ihnen ins Gesicht geschrieben. Geduldig warteten Nova, Lennox, Calli, Ellen und Paula am Mittwochnachmittag auf ihren großen Auftritt im Jahnbad in Neuruppin. „Die Angst ist schon da, sich zu verspielen oder etwas falsch zu machen“, sagt Ellen.

Plattenvertrag in der Tasche

Erst vor wenigen Wochen haben sich die Kinder als Band unter dem Namen „The Novastars“ zusammengefunden. Es war ihr erster großer Auftritt vor einem Livepublikum. Und im zarten Alter von sechs bis elf Jahren sind sie die wohl jüngste Band Brandenburgs – mit einem Plattenvertrag in der Tasche.

Erster Auftritt der Band "The Novastars": Die Aufregung ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sängerin Nova Adler ist mit ihren sechs Jahren die jüngste im Bunde. Sie ist Tochter von Saskia Adler und Enkelin von Ines Adler – beide bekannte Schlager- und Popmusikerinnen aus der Region. Nun möchte auch Nova in die großen Fußstapfen ihrer Familie treten und selbst musikalisch durchstarten.

Musiker aus Neuruppin und Berlin

Auf Initiative des Produzenten und Mentors Fred Zahl fanden die jungen Bandmitglieder zusammen. Sie sind seine Musikschüler, kommen aus Neuruppin und Berlin und kennen sich schon eine Weile. Bislang hat jedoch jeder für sich selbst Musik gemacht, ab sofort in der Gemeinschaft.

Nova Adler (6) am Mikrofon Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Wir wollen ausschließlich eigene Songs spielen“, sagt Nova Adler. Den ersten hat sie von ihrer Mutter abgekupfert. „Ohne Dich“ hieß das Lied, das die junge Band am Mittwoch im Rahmen einer Feierlichkeit der Stadt Neuruppin für die Helfer des Corona-Impfbusses präsentierte.

Bass, Schlagzeug, Gitarre und Stimme

Voller Stolz, aber auch mit einer leichten Anspannung, standen die fünf Musiker auf der Bühne. Mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und Stimme zeigten die jungen Talente, was in ihnen steckt. Und auch wenn nicht gleich jeder Ton auf Anhieb saß, gab es vom Publikum großen Applaus.

Ellen (13) am Schlagzeug Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Von Auftritt zu Auftritt werden sie mehr dazulernen und sicherer auf der Bühne stehen“, ist sich Saskia Adler sicher. Mit Freund Fred Zahl hat sie dem Publikum zuvor mit einer eigenen Performance auf der Bühne ordentlich eingeheizt. Saskia Adler ist froh, dass es jetzt wieder mit Veranstaltungen und Konzerten weitergehen kann.

Auftritte fallen wegen Corona aus

Während der Corona-Pandemie fielen die sonst etlichen Auftritte weg. Das war für die Sängerin, die regelmäßig auf Bühnen steht, keine schöne Zeit. Umso mehr freut sie sich nun über den Start von „The Novastars“.

Vom Publikum gibt es ein Standing Ovation und Applaus. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nova, Lennox, Calli, Ellen und Paula wird dieser Tag wohl noch lange in Erinnerung bleiben. „Den ersten eigenen Auftritt vergisst man so schnell nicht“, sagt Ellen. Sie kam über ihren Vater zum Schlagzeugspielen. Lennox spielt seit einem Jahr, Calli seit zwei Jahren Gitarre und Bass. Nova singt seit ihrem dritten Lebensjahr für ihr Leben gern.

Nächster Auftritt Ende September

Sie ist mit ihren Eltern erst vor wenigen Wochen von Berlin nach Neuruppin gezogen, besucht jetzt hier die Grundschule und ist ab sofort Frontfrau der vermutlich jüngsten Band Brandenburgs, von der man in Zukunft ganz bestimmt noch so einiges hören wird.

Paula (10) am Bass Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Den Plattenvertrag haben sie über Fred Zahl schon in der Tasche. Und der nächste Auftritt steht auch schon an: Das nächste Mal werden „The Novastars“ am 30. September zum Herbstzauber in der Innenstadt von Neuruppin zu hören sein. „Bis dahin ist es unser großes Ziel, drei eigene Songs herausgebracht zu haben“, sagt Nova.

Songtexte schreiben und Lieder komponieren

In den nächsten Wochen wollen die Bandmitglieder deshalb mit Hilfe ihres Coaches Fred Zahl fleißig daran arbeiten, Songtexte zu schreiben und Lieder zu komponieren. Dabei seien die Ideen und die Kreativität aller gefragt, so die junge Sängerin weiter.

Lennox Marlon (11) an der zweiten Gitarre Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für sie und ihre Musikerfreunde sind die Songs mehr als nur reiner Text mit Melodie. Sie sind mit Leidenschaft dabei, wie sie selbst sagen. „Jedes Lied spiegelt Gefühle wider“, sagt Schlagzeugerin Ella.

„Das Ergebnis muss einen mitreißen“

Sie achte gerne auf den Inhalt der Strophen, die stets eine innere Bedeutung haben sollten. „Das Ergebnis muss einen mitreißen“, sagt sie. Und die Arbeit an den Songs, das Proben für die Auftritte und bunte Miteinander hat einen positiven Nebeneffekt: „Die Kinder kommen weg vom Fernseher und den Handys“, sagt Fred Zahl. Austoben geht auch musikalisch.

Calli (9) an der Gitarre Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Marcus J. Pfeiffer