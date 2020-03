Neuruppin: Der Landrat lockert das Reiseverbot wegen Corona

Neuruppin

Trotz aller Kritik vor allem von der Landesebene hält Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) an dem am Mittwoch erlassenen Einreiseverbot für Ostprignitz-Ruppin fest. Damit solle besonders der Reisedruck auf die Region zu den Osterfeiertagen verringert werden, sagte Ralf Reinhardt am Freitagnachmittag.

Es gehe darum, dass die medizinischen Einrichtungen in der Region nicht zusätzlich durch Gäste belastet werden, da wegen der Coronakrise selbst einfache Ressourcen wie Desinfektionsmittel und Schutzmasken äußerst knapp seien.

Regelung zu Zweitwohnsitz überarbeitet

„Präzisiert“ hat der Landrat die Regelungen für Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin einen Zweitwohnsitz und beispielsweise eine Ferienwohnung haben. Wer dort schon wohnt, soll nun auch bleiben dürfen und muss nicht am Sonnabend, 28. März, den Landkreis verlassen, wie es in der ersten Anordnung noch hieß. Wer allerdings abreist und Ostprignitz-Ruppin verlässt, darf bis 19. April nicht aus touristischen Gründen in die Region zurückkommen.

Gerade zu den Regelungen des Zweitwohnsitzes habe es „viele begründete Hinweise“ gegeben, weshalb diese überarbeitet worden seien, so Reinhardt.

Landrat: Man muss Kritik aushalten können

Der Landrat verteidigte das Einreiseverbot für Ostprignitz-Ruppin auch gegen die Kritik des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD), der die Anordnung am Donnerstagabend im RBB-Fernsehen als „rechtlich fragwürdig“ bezeichnet und dabei das Vorgehen als „Alleingang“ kritisiert hatte. Man müsse die Kritik im Interesse der Bürger aushalten können, so Reinhardt.

Zudem gebe es in Ostprignitz-Ruppin mit seinen vielen touristischen Attraktionen auf der einen Seite und dem Einreiseverbot für Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern auf der anderen eine besondere Situation. „Jeder muss mit seiner Verantwortung umgehen“, so Reinhardt – was durchaus als Kritik verstanden werden kann, dass Brandenburg nicht wie das Nachbarland sowie Schleswig-Holstein generell touristische Ausflüge ins Land verbietet.

Weiterhin offen ist, wie das Einreiseverbot für Ostprignitz-Ruppin kontrolliert werden soll. Denn die Polizei, die dem Land untersteht, wird das nicht machen. Diese sei damit ausgelastet, die Landesregelung zu kontrollieren, wonach viele Geschäfte sowie die Gaststätten geschlossen bleiben müssen und auch Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen verboten sind, wenn es sich nicht um eine Familie oder Wohngemeinschaft handelt.

Verstärkte Kontrollen der Ordnungsämter

Laut Ralf Reinhardt wird es deshalb lediglich verstärkte Kontrollen der Ordnungsämter der Städte, Ämter und Gemeinden geben. Das habe sich in den vergangenen Tagen bewährt. „Das Überzeugen steht an vorderster Stelle“, so der Landrat.

Indes hat sich die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, um zwei weitere Personen erhöht. Dabei handelt es um einen Mittzwanziger, der in einem Risikogebiet war, sowie um einen Endvierziger. Zum Geschlecht machte der Kreis keine Angaben. Die beiden Personen, eine aus Neuruppin, eine aus der Rheinsberger Region, befinden sich wie die anderen Infizierten in häuslicher Isolation.

Insgesamt gab es bis Freitagmittag 337 Tests, wobei fast 200 Personen auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken getestet wurden. Demnach stehen derzeit lediglich die Ergebnisse für 21 Patienten noch aus.

Von Andreas Vogel