Es wird versucht: Trotz steigender Corona-Zahlen auch in Ostprignitz-Ruppin soll es am Montag, 21. Dezember, einen Sonderkreistag in Kyritz geben. Darauf hat sich der Ältestenrat mehrheitlich bei einer Telefonkonferenz verständigt. Eine Verschiebung kam auch deshalb nicht infrage, da die Tagungsstätte vermutlich ab Ende Januar als Impfzentrum in Ostprignitz-Ruppin dienen soll.