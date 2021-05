Neuruppin: Diakonisches Werk eröffnet Senioren-Wohngemeinschaften

Neuruppin

Das erste gemeinsam gekochte Mittagessen ist bereits serviert worden – Möhreneintopf. Jeder, der wollte, konnte mit am großen Tisch sitzen, Gemüse schnippeln und sich unterhalten. Diejenigen, die es lieber ruhiger mögen, blieben in ihrem Zimmer.

Anfang Mai eröffnete das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin das „Seniorenwohnen am Stadtpark“ – drei Wohngemeinschaften mit insgesamt 35 Appartments. Unter dem Dach des Neubaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße konnte die Diakonie zudem altersgerechte Wohnungen für Paare und Singles anbieten.

„Seniorenwohnen am Stadtpark“: Einige Appartments sind noch frei. Quelle: Frauke Herweg

Zwölf Senioren-Appartments sind in den Wohngemeinschaften noch zu haben. „Jeder Bewohner richtet es sich sein Zimmer selbst ein“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Tobias Kindt, dem es wichtig war, dass das neue Haus ganz auf die Bedürfnisse seiner Bewohner eingestellt ist. Alle Zimmer haben bodentiefe Fenster für den freien Blick ins Grüne, jedes Badezimmer hat eine ebenerdige Dusche.

Noch sind die Gartenstühle nicht aufgestellt. Doch in Kürze sollen sich die WG-Bewohner auf der Gemeinschaftsterrassse oder den großen Gemeinschaftsbalkons ihrer jeweiligen Etage treffen können. „Der Austausch ist da“, sagt Kindt, der erlebt hat, wie Senioren, die zuvor allein gelebt haben, in einer WG aufgeblüht sind.

Die ersten Bewohner sind eingezogen

Das Diakonische Werk hatte zuletzt in einem Wohnhaus in der Neuruppiner Bahnhofstraße eine Pflege-WG betrieben. Alle Bewohner sind inzwischen in das neue Haus umgezogen.

Zwei Köche kümmern sich dort um die täglichen Essen. Jeder Bewohner sei eingeladen, beim Kochen mitzuhelfen, sagt Kindt. „Das bedeutet Beschäftigung, Gesellschaft und ganz normale Gespräche.“

Singen mit der Musiktherapeutin

Demnächst wird sich eine kleine Sportgruppe zusammenfinden. Eine Musiktherapeutin macht beim Diakonischen Werk bereits seit Längerem Angebote – zum gemeinsamen Singen und Musizieren. Kindt hofft, dass sich Interessierte auch zum Handarbeiten treffen.

Die Bewohner der WGs können sich auf einen 24-Stunden-Pflege verlassen. Die Pflegerinnen sind rund um die Uhr erreichbar – auch über einen Notfallknopf. Jedes Zimmer ist mit der dafür notwendigen Technik ausgestattet.

In der Nähe ist der Park

Diakonie-Chef Kindt hat eine Weile gegrübelt, wie das neue Angebot des Wohlfahrtsverbandes heißen könnte. „Seniorenwohnen am Stadtpark“ war schließlich naheliegend – Neuruppins großer Park am Ruppiner See ist gleich um die Ecke. Ärzte, eine Physiotherapiepraxis und Einkaufsmöglichkeiten ebenfalls, die Bushaltestelle fast vor der Haustür.

Für das neue Haus sind 15 neue Mitarbeiter eingestellt worden. Mehr als 150 Menschen seien inzwischen beim Diakonie-Kreisverband beschäftigt, sagt Kindt. „Die Diakonie-Familie ist wieder ein Stück gewachsen.“

Von Frauke Herweg