Neuruppin: Die Bären-Skulpturen kommen erst im nächsten Jahr wieder

Die zwei Bären-Skulpturen, die mehr als 50 Jahre vor der Bärenschänke im Neuruppiner Ortsteil Nietwerder standen und überraschend im September 2020 abtransportiert worden waren, werden erst im nächsten Jahr nach Nietwerder zurückkehren.

Derzeit befinden sich die Beton-Bären noch in der Werkstatt der Restauratorin, teilt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott mit. Demnach sind die zwei Skulpturen inzwischen gesäubert und begutachtet worden.

Nun gehe es darum, fehlende Körperteile nachzubilden und anzubringen sowie einen Vorschlag für die Sockel zu unterbreiten, auf denen die zwei Bären künftig stehen werden. Unklar ist demnach ebenfalls noch, wie die Skulpturen an den Sockeln befestigt werden – mit Bewehrungsstahl, durch ein Mörtelbett oder ob sie verklebt werden.

Das Neuruppiner Bauamt will im ersten Quartal 2022 entscheiden

Über die Sockel werde das Bauamt im ersten Quartal des neuen Jahres entscheiden und diese, je nach Wetterlage, dann auch bauen lassen, so die Rathaussprecherin. Der Ortsvorsteher von Nietwerder, Wolfram Händel, hatte zwar gehofft, dass die zwei Bären noch in diesem Jahr zurück nach Nietwerder kommen werden – Händel ist aber keinesfalls überrascht, dass das in diesem Jahr nun doch nicht mehr klappt.

Überrascht wurden Händel und die Einwohner von Nietwerder dann indes doch noch vor einigen Tagen: Da wurde das gut 20 Jahre alte Buswartehäuschen in dem Neuruppiner Ortsteil abtransportiert und durch ein Neues ersetzt. Der Ortsbeirat hatte darauf seit Längerem gedrängt, aber nicht gewusst, wann dieser Wunsch erfüllt werden wird.

Der Holzbär von 2013 steht noch im Neuruppiner Ortsteil

Am Eingang der Buswendeschleife von Nietwerder, in unmittelbare Nähe zur Kirche, sollen künftig auch die beiden Beton-Bären stehen. Nietwerder hat dann drei Bären-Skulpturen. Denn keine 200 Meter entfernt steht der Holzbär, der 2013 nach dem Erntefest der Dörfer in Nietwerder aufgestellt worden war.

