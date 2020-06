Erstmals seit Jahren steigt die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in Ostprignitz-Ruppin. Das ist aber kein Grund für Entwarnung, weil in den nächsten Jahren viele Brandschützer in den Ruhestand gehen, sagt der neue Kreisbrandmeister Olaf Lehmann (52) aus Kyritz. Sorgen macht sich Lehmann vor allem um drei Wehren.