In Brandenburg sind seit dem 23. Januar medizinische Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften Pflicht. Anders als in anderen Bundesländern verteilt die Landesregierung aber keine FFP2 und OP-Masken kostenfrei an Bedürftige. Die Partei Die Linke fürchtet soziale Ausgrenzung und wird nun selbst aktiv.