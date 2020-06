Neuruppin: Die Naturwacht schlägt Alarm

Neuruppin

Ein kleines Feuer im Wald bei Warnstufe fünf? Anke Rudnik von der Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land hätte es nicht für möglich gehalten, dass jemand auf diese Idee kommt. Doch nach Ende der strengen Corona-Regeln scheint der Drang in die Natur bei einigen so groß zu sein, dass sie offenbar vergessen, dass auch in der Natur Regeln einzuhalten sind. Kein Feuer bei erhöhter Waldbrandgefahr gehört ebenso dazu, wie das Verbot vom Zelten im Wald oder das Befahren von Schutzgebieten mit Autos außerhalb der dafür ausgewiesenen Wege.

Die Mitarbeiter der Naturwacht und der Forst haben ebenso wie die untere Naturschutzbehörde in den vergangenen Tagen jede Menge Verstöße festgestellt – vor allem zum Vatertag und zu Pfingsten, sagt Karin Schönemann, Sachgebietsleiterin der Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Jugendliche oft einsichtiger als Erwachsene

„Die Leute kommen mit Sack und Pack in die Schutzgebiete und fahren mit ihren Autos bis fast direkt an die Seen“, so Schönemann. Früher seien die Leute zum Vatertag mit dem Rad gekommen, diesmal seien viele mit Wohnmobil angereist, die gleich für mehrere Tage ausgestattet waren, sagt Rudnik. Naturwacht, Forst und die untere Naturschutzbehörde wollen deshalb ab sofort wieder mehr kontrollieren.

„Wir verstehen uns als Mittler zwischen Mensch und Natur“, sagt Rudnik. Deshalb gehe es in erster Linie auch nicht darum, Bußgelder zu verhängen, die immerhin zwischen 35 und 10.000 Euro betragen können, so Rudnik. „Wir wollen erklären, was warum nicht erlaubt ist.“ Ertappte Jugendliche seien dabei oft einsichtiger als Erwachsene im „guten Mittelalter“. Diese hat Rudnik, die seit 24 Jahren bei der Naturwacht arbeitet und Landesbedienstete ist, als die Streitsüchtigsten ausgemacht.

Mehr Kontrollen an besonders schönen Flecken Natur

Die verbalen Auseinandersetzungen haben zugenommen, sagt auch Schönemann. Oft behaupteten die Ertappten, dass die Regeln zum Naturschutz nicht für sie gelten würden. „Wir müssen da gegensteuern“, so Schönemann.

Deshalb wollen Naturwacht, Forst und untere Natuschutzbehörde ab sofort ihre Kontrollen verstärken und – weil sie nicht überall gleichzeitig sein können – sich auf einige besondere schöne Flecken konzentrieren, die auch in der Vergangenheit schon gut besucht wurden, wie den Dranser See, der auch als Badewanne der Wittstocker bezeichnet wird, den Möllen- und den Gudelacksee bei Lindow, den Wummsee bei Flecken Zechlin oder den Rheinsberger Rhin, der von Rheinsberg über eine etwa 18 Kilometer lange und naturbelassene Strecke nach Zippelsförde fließt.

Im Rheinsberger Rhin leben Bachmuscheln

Der Rheinsberger Rhin darf nur flussabwärts, nur mit Kajak und ohne Stechpaddel befahren werden – und auch nur, wenn der Wasserstand in dem Flüsschen nicht unter 65 Zentimeter sinkt. Damit soll unter anderem der Bestand der selten gewordenen Bachmuscheln geschützt werden, die kiesigen Sand mögen, so Schönemann.

Seit 15. Juni ist der Rhin für Touren frei gegeben. Bisher gab es keinen Andrang, sagt Rudnik. Gleichwohl will die Naturwacht das Gewässer im Blick behalten.

Von Andreas Vogel