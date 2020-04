Die Läden in Neuruppin dürfen ab 22. April wieder öffnen

Neuruppin

Das Neuruppiner Geschäftsleben geht in Kürze wieder los. Am Mittwoch, 22. April, dürfen die Läden in Brandenburg wieder öffnen. Darauf, dass endlich ein Datum bekannt gegeben wird, an dem die Corona-Einschränkungen gelockert werden, hatten auch in Neuruppin alle Ladeninhaber gewartet.

Nun steht es, aber es gibt auch Auflagen und Einschränkungen. Nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter Fläche dürfen laut Aussage von Ministerpräsident Dietmar Woidke öffnen. Wer größer ist, muss weiter geschlossen bleiben, es sei denn, es handelt sich um ein Autohaus, einen Buchladen, einen Fahrradladen – oder die Verkaufsfläche kann auf 800 Quadratmeter verringert werden.

Welche Läden in Neuruppin wieder öffnen dürfen Läden bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen. Dazu gehören auch:EP Elektronik-Fachgeschäft Sommerfeld an der GartenstraßeModehaus Bruns am SchulplatzEuroland Neuruppin an der Karl-Marx-Straße 78 (ehemals Trend)Möbelhaus Adam & Adam (ehemals Hergert) in Wuthenow (Küchen- und Kaminausstellung) Unabhängig von ihrer Größe dürfen wieder öffnen:FahrradgeschäfteBuchlädenAutohäuser Diese Läden durften bisher schon unabhängig von ihrer Größe in der Coronakrise offen sein:LebensmittelmärkteDrogerienBaumärkteSanitätshäuserApothekenOptiker Größer als 800 Quadratmeter und damit eigentlich von der Öffnung ausgenommen sind in Neuruppin: KIK im ReizExpert im ReizMedimax am ReizDänisches Bettenlager am ReizMulti-Möbel am Reiz Sie könen das Verbot aber umgehen, wenn es ihnen gelingt, die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu verkleinern.

Von der 800-Quadratmeter-Grenze sind in Neuruppin nur einige wenige Läden betroffen, und die befinden sich alle im oder am Reiz (siehe Info-Kasten). Ob sie ihre Verkaufsfläche entsprechend verkleinern können, um am Mittwoch doch zu öffnen, war am Freitag noch unklar.

Blick in die – noch – unbelebte Neuruppiner Karl-Marx-Straße. Quelle: Henry Mundt

Möbelhaus hat sich schon verkleinert

Das Möbelhaus „ Adam & Adam“ in Wuthenow (ehemals Hergert). hat dieses Problem bereits kreativ gelöst – mit einer Verkleinerung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter. Inhaber Steffen Adam bestätigt, dass auch er dann wieder öffnen – „aber nur das Küchenstudio und die Kaminausstellung“.

Das Modehaus Bruns am Schulplatz ist mit 600 Quadratmetern klein genug, Inhaber Konstanze und Carlo Focke waren dieser Tage schon dabei, die nötigen Markierungen für die Sicherheitsabstände der Kunden zu ziehen. Sie wünschen sich nach vier Wochen Schließung nichts sehnlicher, als dass es wieder losgeht – und dass die Kunden wieder kommen. „Wir sind super glücklich, wenn wir wieder öffnen können“, sagt Konstanze Focke der MAZ.

Konstanze Focke : 800-Quadratmeter-Grenze ist ungerecht

Gleichwohl findet sie es unsinnig und ungerecht, dass Läden über 800 Quadratmetern geschlossen bleiben müssen. Entscheidend sei doch nicht die Größe des Ladens, sondern ob man dort die nötigen Sicherheitsabständige für die Kunden gewähren kann.

Den Kunden legt der Ministerpräsident unbedingt ans Herz, künftig einen Mundschutz beim Einkaufen zu tragen. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz werde „dringend empfohlen“, sei aber nicht Pflicht.

Die Händler hoffen nun, dass die Kunden zurückkommen. „Das wäre jetzt ein Ausdruck von Solidarität“, sagt dazu Frank Nieguth, der Centermanager des Ruppiner Einkaufszentrums. „Die Coronakrise hat dem Onlinehandel noch mehr die Kunden in die Arme getrieben. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie zurück kommen.“

Von Kathrin Gottwald