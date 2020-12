Neuruppin

Gänsebraten oder Entenbraten zum Fest muss sein – Kochstress aber nicht. Viele Familien gehen deshalb im Advent zum Gänsebraten essen lieber ins Restaurant. Ob das in diesem Jahr in der Corona-Pandemie überhaupt möglich ist, ist unklar. Denn weil erst am 18. Dezember entschieden werden soll, ob Restaurants ab dem 20. Dezember wieder öffnen dürfen, ist für die meisten Wirte das Weihnachtsessen im Lokal schon gestrichen.

Doch etliche Gastronomen haben sich auf die neue Lage eingestellt. Sie bieten das Festmahl fix und fertig für zu Hause an – einige zum Abholen, einige liefern auch. Die MAZ hat sich umgeschaut, wo es den Gänsebraten für zu Hause gibt. Hier eine Auswahl:

Hotel-Restaurant Am Alten Rhin in Alt Ruppin

So sieht der Gänsebraten to Go vom Alten Rhin in Alt Ruppin aus. Koch Frank Jesse hat die knusprig gebratene Gans nach dem Tranchieren wieder zusammengesetzt. Quelle: Henry Mundt

Wirt Bert Krsynowski bietet seit dem 27. November das komplette Gänseessen für vier Personen zum Abholen zum Preis von 99 Euro. Dafür gibt es eine Gans mit Knödeln und Kartoffeln, Grün- und Rotkohl und Soße. Das festliche Menü kann immer freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr oder sonntags von 11 bis 13 Uhr abgeholt werden. Dazu sind telefonische Bestellungen mindestens drei Tage im voraus notwendig. Bert Krsynowski rät, sich möglichst früh das Gänseessen zu sichern. An einigen Tagen sind die zwölf Gänse, die maximal in die Röhre passen, schon alle reserviert. Als Special bietet das Alt Ruppiner Hotel Am Alten Rhin auch Birnenpunsch zum Mitnehmen an.Reservierung: Tel. 03391/76 50 oder per E-Mail an info@hotelaar.de

Restaurant „ Rosengarten “ Neuruppin

Inhaber Holger Wizisk bietet im Restaurant „ Rosengarten“ am Neuruppiner Schulplatz für die beiden Weihnachtsfeiertage 25. und 26. Dezember Ente, Gans, Roulade und Wildbraten mit klassischen Beilagen. Das Festessen gibt es als Einzelportionen oder auch als Festmahl für die ganze Familie, auf Wunsch auch als ganze Gans. Berechnet werden pro Person 17,50 Euro – egal, was man nimmt. Wer will, kann mit eigenen Töpfen zum vereinbarten Liefertermin anrücken und sich das Essen abfüllen lassen. Reservierungen müssen bis spätestens 23. Dezember abgegeben werden.Reservierung: Tel. 03391/6 59 06 00

Borkenhagen-Catering Schönberg bei Lindow

Die 5-Kilo-Gans im Ganzen mit Rotkohl, Grünkohl und Klößen gibt es beim Borkenhagen-Catering in Schönberg bei Lindow für 96 Euro zum Abholen. Man kann aber auch Entenkeulen und Gänsekeulen mit und ohne Beilagen ordern oder etwas ganz anderes bestellen, alles verzehrfertig und im Vakuumbeutel verpackt. Vorbestellungen sind auch hier nötig.Bestellungen: 033933/7 02 30, mobil unter 0151/18 37 63 98 oder auch per E-Mail an mail@borkenhagen-catering.de

Restaurant „Clavis“ in Netzeband

Inhaber Marco Glöde bietet in seinem Restaurant Clavis in den Märkischen Höfen in Netzeband schon ein Festessen für das zweite Adventswochenende (5. und 6. Dezember) sowie für die beiden Weihnachtsfeiertage an. Am zweiten Adventswochenende gibt es verschiedene Menüs, darunter Gänsekeule mit Klößen oder Zanderfilet mit Rahmkohlrabi, die Samstag von 12 bis 14 oder 18 bis 20 Uhr abgeholt werden können, sowie Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Bestellungen für das Mittagessen werden von 10 bis 11.30 Uhr angenommen, Abendbestellungen bis 17.30 Uhr.

Als Festtagsmenü für den 25. und 26. Dezember bietet das Clavis eine ganze Ente mit Orangensauce mit Beilagen für 3-4 Personen für 32 Euro an, Hirschbraten mit Beilagen für 19,90 Euro pro Portion, zur Wahl stehen auch Entenbrust oder Zanderfilet als Menü. Bestellungen müssen bis 20. Dezember eingehen, abgeholt werden können die Festtagsmenüs ab 11.30 Uhr.Bestellungen: Tel. 033924/8 98 30 oder unter restaurant-clavis@acor.de

Restaurant Zum Seebad, Alt Ruppin

Das Restaurant Zum Seebad in Alt Ruppin bietet Festessen zum Abholen an, liefert aber auch. Auf der Karte stehen für den 25./26. Dezember und noch einmal für Silvester/ Neujahr vier komplette Menüs zum Preis von 20,90 Euro pro Person. Zur Wahl stehen Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen, Hirschbraten in Rotweinsoße mit Klößen und Rosenkohl, Rinderroulade mit Rotkohl und Klößen oder Zanderfilet mit Sauce Hollandaise, dazu gibt es jeweils Dessert und Salat. Die Weihnachtsmenüs können bis zum 21. Dezember bestellt werden, allerdings sind die Kapazitäten begrenzt, und es gibt schon viele Reservierungen.Bestellungen: Tel. 03391/71 90

Restaurant Tempelgarten Neuruppin

Das Tempelgarten-Restaurant in Neuruppin bietet für den 25. und 26. Dezember zwei Weihnachtsmenüs zum Abholen an. Es gibt Ente mit Rosenkohl, Klößen und Thymiansoße oder Rinderroulade mit Rotkohl und Kräuterkartoffeln, dazu Dessert. Jedes Menü kostet 20,50 Euro pro Portion. Bestellungen sollten bis spätestens 13. Dezember eingehen, auch hier sind die Menüs schon gut gebucht.Bestellungen: Tel. 03391/65 13 91 (auch auf dem Anrufbeantworter)

Klosterhof Neuruppin

Der Klosterhof in Neuruppin bietet bis zum 23. Dezember zum Abholen Ente mit Beilagen zum Preis von 13.99 Euro pro Portion an. Für die Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember ist die Karte größer – im Angebot sind Hirschbraten, Rinderroulade, Rindergulasch und natürlich Enten- und Gänsebraten mit Beilagen nach Wahl. Die Preise für das Festmahl zum Abholen liegen zwischen 14.95 Euro und 19.95 Euro. Bestellt werden sollte eine Woche im voraus, das Weihnachtsmenü sollte aber bis Mitte Dezember bestellt werden, denn auch hier sind die Kapazitäten begrenzt.Bestellungen: Tel. 03391/39 76 26

Endlers Gasthof Rheinsberg

Der Rheinsberger Gasthof Endler bereitet auch schon für die Adventszeit Gänsebraten oder Entenbraten mit wahlweise Klößen oder Kartoffeln, Rotkohl oder Grünkohl zu. Das Gänsebratenmenü für 4 Personen mit Beilagen etwa kostet 104,– Euro, dazu gibt es eine Flasche Spätburgunder gratis. Die Lieferung ist inklusive. Bestellungen sollten aber bis zum 10. Dezember aufgegeben werden. Bei größeren Bestellungen wird auch etwas weiter geliefert.Bestellungen: Tel. 033933/20 79

Eric’s Wirtschaft in Fehrbellin

Das Lokal von Eric Hilbert auf dem Fehrbelliner Flugplatz brutzelt seit dem 1. Dezember und bis zum 26. Dezember Gänsebraten zum Abholen. Eine 5-6 Kilo schwere Gans mit Beilagen für vier Personen kostet 99 Euro, im Angebot sind auch Gänse ohne Beilagen oder Gänsekeulen mit und ohne Beilagen, als Alternative steht noch geschmorte Rinderbacke mit Beilagen auf der To-Go-Karte. Bestellt werden muss mindestens drei Tage im voraus; Bestellungen für das Weihnachtsfest werden bis 20. Dezember angenommen. Abgeholt werden kann der Festschmaus immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, möglichst mit eigenem Bräter. Am 24. Dezember ist geschlossen. Bestellungen: Tel. 0178/3 58 84 14 oder per E-Mail unter ericswirtschaft@gmail.com

Haben wir ihr Angebot vergessen? Dann schicken Sie uns flugs eine E-Mail mit allen nötigen Infos an neuruppin@maz-online.de.

