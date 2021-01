Neuruppin

Viele Veranstaltungen in Neuruppins Kulturhäusern mussten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt wendet sich in einem Appell an die Besucher und treuen Fans: „Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie die neuen Termine fleißig nutzen. Fordern Sie nicht sofort das Geld zurück, sondern nur, wenn es keinen neuen Termin gibt oder der neue Termin nicht passt.“

Bereits gekaufte Karten bleiben gültig

In diesem Fall sollten die Karten an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden. „Wer auf den Betrag der Rückabwicklung verzichten kann, hilft der Kulturkirche, dem Kulturhaus und den Künstlern“, so Vockrodt. Grundsätzlich bleiben alle bereits erworbenen Karten gültig. Hier ein Überblick über die neuen Termine:

Stabsmusikkorps der Bundeswehr ( Kulturkirche): 12. März 2021, 19.30 Uhr

The Sweet ( Kulturkirche): 29. Oktober 2021, 19.30 Uhr

John Lee Hooker Jr. ( Kulturkirche): 24. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Aequinox ( Kulturkirche): 3. Juli 2021, 19.30 Uhr

Konstantin-Wecker-Trio ( Kulturkirche): 4. September 2021, 19.30 Uhr

Olaf Schubert soll nun am 19. Juni zu erleben sein. Quelle: Amac Garbe

Olaf Schubert ( Kulturhaus): 19. Juni 2021, 20 Uhr

Die Schöne Party ( Kulturkirche): 16. Oktober, 21 Uhr

Forever Amy ( Kulturkirche): 13. Juni 2021, 19 Uhr

Suzi Quatro & Band ( Kulturkirche): 3. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Orchester Ronny Heinrich (Kultur­kirche): 25. April 2021, 15 Uhr

Henry Hübchen ( Kulturkirche): 24. Januar 2021, 17 Uhr

Mia ( Kulturkirche): 13. März 2021, 20 Uhr

Neue Philharmonie ( Kulturkirche): 8. Mai 2021, 17 Uhr

Heinz Rudolf Kunze ( Kulturhaus): 11. Juni 2021, 20 Uhr

Das Konzert mit Kerstin Ott wurde auf den 21. Mai verschoben. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Kerstin Ott ( Kulturhaus): 21. Mai 2021, 20 Uhr

The Dark Tenor ( Kulturkirche): 28. November, 9.30 Uhr

Frank Schöbel ( Kulturhaus): 24. Oktober 2021, 16 Uhr

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys ( Kulturkirche): 10. Februar 2022, 19.30 Uhr

Carl Carlton & The Songdogs ( Kulturkirche): 1. August 2021, 19.30 Uhr

Gerhard Schöne und Musikanten ( Kulturkirche): 17. September 2021, 19.30 Uhr

Earth ( Kulturhaus): 25. September 2021, 19.30 Uhr

Die große Schlager-Hitparade ( Kulturhaus): 26. September 2021, 15 Uhr

Frontmen ( Kulturkirche): 3. Juli 2022, 19.30 Uhr

Die Feisten ( Kulturhaus): 2. März 2021, 20 Uhr

Gitte Haenning steht für den 16. Mai auf dem Programm. Quelle: Agentur

Gitte Haenning ( Kulturkirche): 16. Mai 2021, 19.30 Uhr

Die Vier Jahreszeiten ( Kulturkirche): 10. April 2021, 17 Uhr

P 30 – die Kultparty von BB Radio ( Kulturkirche): 6. November 2021, 20 Uhr

Dietmar Wischmeyer ( Kulturhaus): 5. November 2021, 20 Uhr

Doro Pesch ( Kulturhaus): 27. November 2021, 20 Uhr

Ute Freudenberg ( Kulturkirche): 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Rüdiger Hoffmann ( Kulturhaus): 24. November 2021, 20 Uhr

Zauber der Travestie ( Kulturhaus): 26. November 2021, 20 Uhr

Claudius Dreilich und seine Band Karat sind für den 6. Juni gebucht. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Karat ( Kulturkirche): 6. Juni 2021, 19.30 Uhr

Bibi Blocksberg ( Kulturhaus): 15. August 2021, 15 Uhr

Giora Feidmann ( Kulturkirche): 25. März 2021, 19.30 Uhr

Advent-Chorgala ( Kulturkirche): 5. Dezember, 19.30 Uhr

Ben Becker ( Kulturkirche): 12. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Sängerin Ella Endlich soll am 17. Dezember in der Kulturkirche zu erleben sein. Quelle: Felix M. Weber

Ella Endlich ( Kulturkirche): 17. Dezember 2021, 19.30 Uhr

City & Dirk Michaelis ( Kulturkirche): 20. Juni 2021, 19.30 Uhr

Weihnachtsoratorium ( Kulturkirche): 19. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Neujahrskonzert ( Kulturkirche): 8. Januar 2022, 15 und 19 Uhr

The Doors in Concert ( Kulturkirche): 15. Januar 2022, 19.30 Uhr

Hans Söllner ( Kulturhaus): 28. Januar 2022, 20 Uhr

Jochen Malmsheimer ( Kulturhaus): 25. November 2022, 20 Uhr

Tarzan – das Musical ( Kulturhaus): ersatzlos abgesagt

Mitch Rider holt sein Konzert nach neuem Plan am 19. Februar nach. Quelle: Agentur

Mitch Ryder feat. Engerling ( Kulturhaus): 19. Februar 2022, 20 Uhr

Grave Digger ( Kulturhaus): 14. Januar 2022, 20 Uhr

Feuerengel ( Kulturhaus): 12. Februar 2022, 20 Uhr

Die Übersicht wird auf der Internetseite www.kulturhaus-neuruppin.de regelmäßig aktualisiert.

Von MAZonline