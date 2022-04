Neuruppin

Es ist das erste Mal für Tetiana (37) und Oleksandr Moroz (36) in der Neuruppiner Tafel. Die jungen Eltern sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und brauchen Lebensmittel für sich und ihre drei Kinder. Mit ein paar leeren Taschen, ihren Dokumenten und einem Handy zum Übersetzen sind sie deswegen zur Tafel gekommen.

Neuruppiner Tafel: Täglich etwa zehn Neuanmeldungen

Damit sind sie nicht die einzigen. „Täglich melden sich um die zehn Familien bei uns neu an“, sagt Doreen Gudat, Leiterin der Neuruppiner Tafel. Die meisten seien Geflüchtete aus der Ukraine, die in Neuruppin und in der Umgebung untergekommen seien. „Seit Mitte März ist der Zulauf gravierend“, berichtet Gudat in einem der Souterrain-Räume der Tafel.

Im Januar noch hätte sie im Monat etwa 200 Haushalte betreut. Jetzt seien es bereits 300. Das läge nicht nur an den Geflüchteten, sondern auch an der Inflation, die sich mehr und mehr bemerkbar mache. „Wir merken doch alle, dass Essen teurer wird. Die 2-Euro-Gurke habe ich letztens lieber im Supermarkt gelassen.“

Ukrainische Geflüchtete in Neuruppin und Umgebung melden sich bei Tafel an

Hinter Doreen Gudat füllt sich die Einrichtung am Bullenwinkel nach und nach mit Menschen. Freiwillige und Angestellte sortieren in der Küche Essen und packen Kisten. Im Flur bildet sich eine Schlange, vorbei an eimerweise Blumen. Durch den Gang hallt es ukrainisch und deutsch.

Tetiana und Oleksandr Moroz waren an diesem Morgen die Ersten, um sich bei der Tafel anzumelden. Ungläubig packen sie Bananen, Eier, Brot, Rosinen, Frischkäse und vieles mehr in Tüten. Die beiden sind mit ihren drei Kindern zwischen neun und zwei Jahren seit einer Woche in Neuruppin.

Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, Tetiana und Oleksandr, registrieren sich bei der Neuruppiner Tafel. Quelle: Henry Mundt

„Wir wollten in die Nähe eines Krankenhauses, weil unser Sohn Maksim Krebs hatte“, erklärt Tetiana Moroz. Nach einer Knochenmarktransplantation muss der Neunjährige nun regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen. Mit der Unterstützung der Tafel versuchen der Taxifahrer und die Maniküristin jetzt über die Runden zu kommen, lernen Deutsch und hoffen auf das schnelle Ende des Krieges.

„Die Geflüchteten werden ziemlich allein gelassen. Sie werden einfach zu uns geschickt oder hören voneinander, dass wir hier mit Essen und Sachspenden helfen können“, sagt Doreen Gudat. Wie lange sie diese Hilfe noch für weitere Haushalte garantieren können, weiß die Leiterin der Tafel nicht.

Anmeldestopp in ein bis zwei Monaten bei Neuruppiner Tafel?

„Wenn das so weitergeht, können wir die Versorgung bald nicht mehr stemmen.“ Die Leiterin der Tafel schätzt, dass sie schon in ein bis zwei Monaten keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen könnten. „Im Moment haben wir zwar noch genug Lebensmittel, aber bald müssen wir Stopp sagen.“

Kerstin Pommerening von der Neruppiner Tafel befüllt Lebensmittelkisten. Quelle: Henry Mundt

Wie viele mehr sie noch schaffen zu versorgen, sei schwer einzuschätzen. Das hänge von den Mengen an Lebensmitteln ab, die sie geliefert bekämen. „Der Markt schwankt stark. Zur Not können wir jetzt noch auf unsere Trockenwaren und die Kühltruhen zurückgreifen“, so Gudat. Aber auch die Kühltruhen seien irgendwann leer.

Deswegen ruft Gudat schon jetzt zu Lebensmittelspenden auf. „Wir können alles an Lebensmitteln gebrauchen – auch von Privatpersonen.“ Essen könne einfach zu den Öffnungszeiten vorbeigebracht werden. Die Moroz’ jedenfalls sind glücklich, dass sie heute mit vollen Tüten von der Tafel zu ihren Kindern zurückkehren – vor allem über die Rosinen freut sich Tetiana Moroz. Dass es auch bei der Tafel schon seit längerem kein Öl oder Mehl gibt, stört sie nicht.

Von Judith von Plato